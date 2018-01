Elromlott a WC - Visszafordult a 85 vízvezeték-szerelőt szállító repülőgép

Osloból tartott München felé a repülőgép, ami végül vissza kellett, hogy forduljon, írja a The Independent.

„Megjavítottuk volna, de sajnos csak kintről lehetett” – nyilatkozta a gépen utazó Frank Olsen, egy vízvezetkészerelő-vállalat igazgatója. „10 000 méter magasan kockázatos lett volna kiküldenünk valakit”, tette hozzá. A gépnek még több kört is tennie kellett Oslo fölött, mielőtt a javítások miatt leszállhatott. Olsen azt is elmondta, hangulat ennek ellenére jó volt a járaton – már csak az ironikus helyzet miatt is.

Miután megjavították a meghibásodást, a Boeing 737-es ugyan három óra késéssel, de biztonságban célba ért.