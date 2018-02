Üzleti ügyek

A magyar kormányfő – fideszes terminológiával élve: a Soros pénzén kitanított, kommunista-liberális múltú Orbán Viktor - kedden az osztrák fővárosban azt találta mondani, hogy sosem foglalkozik üzleti ügyekkel. Nem fogjuk cáfolatul felsorolni az összes üzleti ügyét, csupán azt az egyet említenénk meg, amelyre bécsi látogatása során időt szakított. Mint a híradásokból kiderült, Orbán Sebastian Kurz kancellárral folytatott találkozója előtt Heinrich Pecina osztrák „üzletemberrel” is eszmét cserélt.

Megkérdezhetnénk, hogy bevett szokása-e neki elítélt bűnözőkkel parolázni, de a Pharaon-eset óta nemcsak azt tudjuk, hogy igen, hanem azt is, hogy a szomszédságukat is kifejezetten kedveli – ez azonban mellékszál. Pecinát tavaly hűtlen kezelés és csalás miatt 22 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve 288 ezer eurós büntetésre ítélték. Ám még az előző őszön nagy szívességet tett a kormánynak a Népszabadság (a másik Orbán-szomszéddal, Mészáros Lőrinccel kollaborálva végrehajtott) törvénytelen bezárásával és nyolcvannál több dolgozójának utcára tételével. Hogy a puccsszerű elemekben – hazugsággal kicsalták, majd kizárták a munkatársakat a munkahelyükről, lefoglalták a személyes tárgyaikat és a levelezésüket stb. - bővelkedő bezárás jogszerűtlen volt, azt eddig két jogerős bírósági ítélet mondta ki. Azaz két bizonyítékunk is van róla, hogy a magát a nemzet védőangyalaként fölfestő miniszterelnök egy olyan külföldi tulajdonossal ápol üzleti viszonyt, aki magyar munkavállalók sokaságát sújtó szervezett jogtiprást hajtott végre. Mi több, azóta is zavartalanul bizniszel az elkövetővel más újságok bekebelezése, más újságírók állástalanná tétele szándékával.

Persze könnyen lehet, hogy a Népszabadság bezárása nem is az üzletről szólt. Akkor már csak azt kellene megmagyarázni, miért hazudják másfél éve az ellenkezőjét.

Hargitai Miklós