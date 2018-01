Több mint 100 szakértő állítja: veszélyes a gyerekek Facebookja

19 amerikai szervezet tiltakozik nyílt levélben a gyerekeket megcélzó Messenger Kids ellen.

Még csak az Egyesült Államokban érhető el a Facebook egyik legújabb fejlesztése, a kifejezetten 13 év alatti gyerekeknek szánt Messenger Kids applikáció. Célja megismertetni a fiatalokat a virtuális világ olyan vívmányaival, mint a Facebook Messenger adta lehetőségek a kapcsolattartásra. Mindezt elvileg biztonságos körülmények közt, mint a mindenre kiterjedő szülői felügyelet, meztelenség szűrése és a reklámok teljes kihagyása.

A Messenger Kids 2017 decemberi megjelenése óta rengeteg kritikát kap. Ez egyáltalán nem meglepő azt nézve, nemrég már az amerikai tech-óriás saját korábbi elnöke, Sean Parker is kikelt a vállalat ellen: tudatosan, pszichológiai trükkökkel szerkesztik olyanra a platformot, hogy az emberek minél több időt töltsenek rajta, ezzel akár már szó szerint értett függőséget is kialakítva bennük. Ahogy Parker egy interjúban fogalmazott: „Isten tudja, mit csinál ez a gyerekeink agyával.”

Kedden 19 amerikai szervezettől közel 110 szakértő írt alá egy Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának és vezetőjének szóló nyílt levelet, amiben a Messenger Kids káros hatásaira hívják fel a figyelmét, és arra kérik, vonja vissza az applikációt.

A közösségi média használata fiataloknál depresszióra való hajlamosságot okozhat. Gyerekek, akik heti 6-9 órát töltenek ilyen platformokon, 47 százalékkal valószínűbben boldogtalanok a többiekhez képest. 10-12 éves lányoknál mutatták ki az összefüggést, minél több időt töltenek ilyen platformokon, annál valószínűbben alakul ki testképzavaruk. A Facebook és hasonlók használata alvászavarokkal is összefügg a tizenévesek közt. Ezeket, és további tudományos eredményeket sorol a nyílt levél, kitérve arra is, a közösségi média felületein gyakori zaklatásokra, vagy akár csak álhírekre is éppen az a korosztály a legérzékenyebb, amit most magához láncolni készül a Facebook.

Mint írják, még csak nem is egy valódi igényt szolgál ki a „gyerek-Facebook”, mindössze létrehoz egyet. A nyílt levél végén emlékeztetik Zuckerberget, ő maga mondta nemrég, hogy felismerte, a Facebook mennyi problémát okozhat, és „jobban fog igyekezni” – arra kérik, valóban tegyen is így.

A Facebook egy szóvivője reagált a vádakra. A The Daily Dot számára küldött nyilatkozatában írta, számos visszajelzést kaptak szülőktől, akik éjjeli műszak közben éppen a Messenger Kids segítségével tarthatják a kapcsolatot gyerekükkel, akár esti mesét olvasva nekik. Ahogy eddig, ezen túl is szakértők és családok bevonásával fognak dolgozni azon, hogy minél biztonságosabb és kellemesebb élmény legyen az általuk kínált új felület.