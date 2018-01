Kamikatsu, az újrahasznosítás csodája (videó)

Egy japán település megmutatta, mire képes a szelektív hulladékgyűjtés: a szemét 80 százalékát újrahasznosítják. Terveik szerint két év múlva már egyáltalán nem lesz a kis faluban hulladék.

Legújabb katalógusuk már 45 tételről szól: ennyi felé válogatják a szemetet a japán Kamikatsuban. 2003-ban kezdtek bele a szemét mennyiségét visszaszorító projektbe, írja a The Independent. Egészen addig elégették a hulladékot, de olyan mennyiségű mérgező anyag és üvegházhatású gáz szabadult fel eközben, hogy úgy döntöttek, ez nem mehet tovább.

Légszennyezésért perelné Magyarországot az EU A légszennyezés itthon is komoly problémát okoz: Magyarország és másik nyolc európai uniós tagállam a jövő hét végéig kapott haladékot az Európai Bizottságtól arra, hogy pontos terveket nyújtsanak be a levegőszennyezésük korlátozására. A szennyezés jelentős részét az okozza, hogy a nehezen elérhető és drága fa helyett nagyon sok háztartásban szeméttel is tüzelnek télen. Lásd még: Uniós per elé néz Magyarország

Időbe telt, míg a városban élők megszokták, mindent külön kell válogatni, és tisztán vinni a hulladékgyűjtő központba, de ez ma már rutin. A beérkező szemetet a központ alkalmazottai aztán tovább válogatják, míg végül a szemét 80 százalékát újrahasznosítják vagy komposztálják. A céljuk pedig, hogy 2020-ra elérjék a 100%-os újrahasznosítást. Mindez ráadásul jóval olcsóbb, mint a korábbi égetés: a költségek harmadát spórolják meg így.

Nem Kamikatsu az egyetlen település, ami hasonlóval próbálkozik. 2015-ben például a japán településnél ezerszer nagyobb San Diego is bejelentette, 25 éven belül elérné a teljes hulladék-újrahasznosítást, és ugyan ilyen ambíciói vannak New Yorknak is. Az ilyen terveket különösen aktuálissá teszi, hogy a Világbank jelentése szerint csak 2012-ben 1,3 milliárd tonna szemetet termelt az emberiség, és ez, a jelen trendek mellett 2025-re 2,2 milliárd tonnára emelkedhet.