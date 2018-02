Megtorpant a használt lakások drágulása

Megtorpant a használt lakások áremelkedése tavaly év végére: a KSH legfrissebb adatai szerint ez az ingatlantípus 2017 harmadik negyedévében 8,4 százalékkal drágult az előző év azonos időszakához képest. Ehhez hasonló mértékű drágulásra a használt lakásoknál utoljára 2014 utolsó negyedévében volt példa, azóta jellemzően két számjegyű volt az áremelkedés éves mértéke. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a használt lakások piacán az áremelkedés lassulása az idén tovább folytatódhat.

Az új lakások ugyanakkor jelentős mértékben - 12,2 százalékkal – drágultak. A portál adatai szerint a legnépszerűbb méretű, 50-70 négyzetméteres új lakások átlagos négyzetméterára január közepén Budapesten 673 ezer, Győrben 337 ezer, Debrecenben 396 ezer, Szegeden 383 ezer forint volt. Az új lakások nagyobb mértékű drágulása mögött részben a megnövekedett kereslet áll, másrészt az építési költségek is nőttek a munkaerőhiány miatt – magyarázza Balogh László.

A tavalyi év első kilenc hónapjában 95 ezer adás-vétel történt, ami 4 százalékos emelkedést jelent országos szinten. Budapesten ugyanakkor már stagnálás látható: itt egyre kevésbé vásárolnak az emberek lakást ilyen magas árakon. Így a 2015 és 2017 közötti 15-20 százalékos éves áremelkedés mértéke az idén már jóval szerényebb lehet – véli Balogh László.

Ami viszont a paneleket illeti: ezen ingatlantípus esetében egyenlőre nincsenek jelei a drágulás mérséklődésének. A Duna House adatai szerint a legmagasabb árak tavaly a fővárosban a korábban is az átlagnál drágább Vizafogón és Gazdagréten voltak, ahol az átlagos négyzetméterár meghaladta a 400 ezer forintot. A legnagyobb mértékben – négyzetméterenként átlagosan 80 ezer forinttal – a káposztásmegyeri panelek ára nőtt. Ez egy 50 négyzetméteres lakás esetében 4 millió forinttal is növelhette az árat – mutat rá Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. Az egyes lakótelepek árai között némiképp csökkent, de még mindig nagy a különbség: Vizafogó paneljei 50 százalékkal drágábban keltek el, mint a legolcsóbb Havanna lakótelep lakásai.

A használt lakásokat ugyanakkor javarészt fel is kell újítani: a panel épületekben található lakások kétharmadánál, a tégla lakások 60 százalékánál lenne szükség erre. Neuralgikus pont a hőszigetelés: a panelek 64, a téglalakások 61 százalékában vélik ezt szükségesnek a lakók, de a családi házak mintegy felénél is elkelne az új szigetelés – mutat rá a KSH adataira támaszkodó elemzésében az FHB Jelzálogbank. Megvizsgálták azt is, a szükségeshez képest milyen arányban tervezik elvégezni a lakók a felújításokat. Kiderült: a családi házaknál a szükséges fűtéskorszerűsítés 43 százaléka megvalósulhat, a paneleknél azonban csak alig 7 százaléka.

V. A. D.