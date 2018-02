Mini DNS-vizsgáló készüléket mutattak be

Pár évtizede még szobányi méretűek voltak a komputerek, most gyerekek kezelnek komoly tudású tableteket. Hasonló folyamat történt a DNS óriásmolekulájának feltérképezése terén is, a legújabb készülék mobiltelefon méretű. Valamikor 2,7 milliárd dollárba és több mint húsz évbe került, továbbá a világ legfejlettebb számítógépeire volt szükség ahhoz, hogy meghatározzák, az ember DNS-ében milyen sorrendben követik egymást a nukleotidok: ezt nevezik DNS-szekvenálásnak.

A Santa Cruzi egyetem nemzetközi kutatócsoportja most a Nature Biotechnology folyóiratban egy új és kicsi készüléket mutatott be, amely képes hosszú, megszakítatlan DNS láncok szekvenálására. Az ezerdolláros, mobiltelefon méretű szerkezet 99,8 százalékos pontossággal dolgozik. Andrew Beggs, a tanulmány egyik szerzője szerint: „A DNS-szekvenálás olyan egyszerű lesz, mint a teavízkészítés egy forralóban.” Akár háziorvosok is elvégezhetik a genom feltérképezését, korai fázisban felfedezve a rákos sejtek mutáns DNS-eit. A készülékben a DNS hosszú szakaszai haladnak keresztül, közben olyan pontosan megfigyelhetők, mint eddig soha. Az eddigi eljárások során a DNS láncot rövidebb szakaszokra tördelték, ez hiányokat, pontatlanságokat okozott.