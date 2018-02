Kiállították Cseh Tamás grafikáit

Cseh Tamás grafikáiból nyílt kamara-kiállítás a Gross Arnold Galériában. A 2009-ben elhunyt művész, aki rajztanár is volt, január 22-én ünnepelte volna 75. születésnapját. A mostani tárlat anyagát Szilágyi Gábor művészettörténész, és Gross András, a Gross Arnold Galéria vezetője a család és a Cseh Tamás Archívum segítségével válogatták össze. Cseh Tamás az egri Tanárképző Főiskola rajzszakán végzett a hatvanas években, majd rajztanárként dolgozott tíz éven át. Vizuális érzékenysége és rajztehetsége egészen fiatalon, már az általános iskolában megmutatkozott.

A hatvanas évektől az előadóművészet felé fordult, ám a tanári munka mellett festett és grafikákat is készített. A Gross Arnold Galéria ebből az időszakból mutat be munkákat, melyek az egészen fiatal kori indián témájú illusztrációkon át az eddig még be nem publikált különböző műfajú grafikákig többféle téma és műfaj válogatása. A március harmadikáig látható kamara kiállításon megvásárolható Cseh Tamás grafikáit tartalmazó nemrég kiadott albuma és külön erre a kiállításra készült képeslapok is. Az album anyaga az 1970 előtt képzőművésznek készülő dalnok munkáiból áll. A megőrzött teljes kollekcióból a válogatást Balás Eszter, Jankovics Marcell, Mihály Gábor és Cseh András készítette.