Visszakozott Neil Portnow

Magyarázkodásra kényszerült a Grammy-díjakról döntő amerikai Hanglemez Akadémia elnöke, Neil Portnow, aki a Grammy-díjak átadása kapcsán azt találta mondani, hogy a zenei életben szerencsét próbáló nőknek többet kell tenniük az érvényesülésért. Szó szerint ezt mondta, „tisztában kell lenni azzal, hogy azok a nők, akik zenei karrierről álmodnak, olyan akadályokat is venniük kell, amiket a férfiaknak nem”. Ezt annak kapcsán közölte, hogy egy újságíró azt firtatta, miért kapnak férfiak több Grammy-díjat, mint nők. A világhírű énekesnő, Pink reagált elsőként, aki azt közölte, a női előadók eddig is óriási erőfeszítéseket tettek. Portnow a New York Timesban kifejtette, kijelentését kiragadták a szövegkörnyezetből, s ő maga mindent tesz azért, hogy a nők minél sikeresebbek legyenek a zenei pályán.