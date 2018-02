Szegény Orbán - Kinyíltak a politikusi "pénztárcák," olvasson és ámuljon

Hiába voltak a környezetében elképesztő gazdasági sikerek, és hiába szárnyal - a kormánypárti kommunikáció szerint - a magyar gazdaság, Orbán Viktor ezt csak irigykedve figyelheti. Vagyonbevallása szerint ugyanis egy év alatt mindössze 251 ezer forinttal tudta növelni megtakarításait, így 742 ezer forint helyett már 993 ezer forintja van. Havasi Bertalan közlése szerint a vagyonnyilatkozat "teljes és hiteles, aki mást állít, hazudik". A legtöbben azonban szkeptikusan fogadják a képviselők bevallásait, a bennük lévő hibáknak ugyanis nincs semmilyen következménye. A család többi tagjára vonatkozó vagyonnyilatkozatok ráadásul nem nyilvánosak, így a választók legfeljebb bepillanthatnak a politikusok vagyoni helyzetébe. Az képviselők mindenesetre a határidőket betartották, mindenki leadta időben a nyilatkozatát.

Orbánnak alig van pénze

Havasi Bertalan ismertetése szerint az elmúlt évihez képest a miniszterelnök megtakarítása 742 ezer forintról 993 ezer forintra nőtt. A családi házukra felvett hitelt tovább törlesztették, a tartozás így - nagyjából másfél millió forinttal - 4,7 millió forintra csökkent. A miniszterelnök anyagi helyzetében egyéb változás nem történt - közölte a sajtófőnök.

Szerdán Bárány Balázs, az MSZP országos elnökségének tagja sajtótájékoztatón egyebek mellett elmondta, izgatottan várják a mostani nyilatkozatokat, hogy kiderüljön, Orbán Viktor tovább szegényedett-e? Úgy fogalmazott: nem jó a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozati rendszere és az intézményesült korrupció ellen a hosszú távú megoldást egyedül a kormányváltás jelenti.

Áder milliókkal gyarapodott

Tavalyhoz képest ötmillió forinttal van több Áder János köztársasági elnök folyószámláján, ám ezzel párhuzamosan eladott egymillió forintnyi prémium államkötvényt – derült ki a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján közzétett vagyonnyilatkozatból.

A dokumentum szerint Áder továbbra is 2002-ben vett második kerületi házában él, amely terasszal együtt 190 négyzetméteres és felerészben az övé. Megtartotta 2005-ben vett kisoroszi 75 négyzetméteres házát is, ebben az ingatlanban negyedrészt tulajdonos. Forint folyószámláján 14 millió forint van, ötmillióval több mint tavaly, de ezen felül rendelkezik egy 122 ezer eurós életbiztosítással, egy 28 ezer eurós befektetési jeggyel, valamint 1690 dollárral. Utóbbiak értéke nagyjából másfél millió forinttal nőtt egy év alatt.

Ügyvédi tevékenységet természetesen továbbra sem folytat, ajándékokat pedig csak diplomáciai tevékenységével kapcsolatban kapott. Kizárólag köztársasági elnöki tisztségéből eredően tesz szert jövedelemre, autóra 2017-ben sem tartott igényt.

Lázár János még nagyobb adóssággal küzd

A Miniszterelnökséget vezető miniszternek számos pótlapra volt szüksége, hogy feltüntethesse 17 szántóját, kettővel ráadásul tavaly is gyarapodott. Lázár Jánosnak ezek mellett vannak erdői, legelői, egy mocsara, valamint egy tavalyi vásárlást követően egy mádi szőlője is. Hódmezővásárhelyi háza, Mercedes típusú autója továbbra is megvan, ám tavaly vett egy használt Land Rovert is.

Lázár János továbbra is igen nagy adóssággal küzd, hiszen míg tavaly 35 millió forinttal tartozott a bankoknak, addig idén már 55 millió forinttal. Igaz a magánszemélyekkel szembeni tartozása csökkent 40 millióról 32 millióra.

Bevallása szerint 1,3 milliót keres, amely időszakosan kiegészül 10 millió forint földbérleti díjjal erdőgazdálkodóként pedig egyszer kapott 3 milliót.

Rogán Antalnak viszont kevesebb adóssága van

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek továbbra is megvan a 185 négyzetméteres budapesti lakása, balatonlellei nyaralója, valamint több szakonyfalui ingatlana is. Rogán Antal tartós bérletben használ egy Audi A3-st, van két nagyértékű festménye, valamint Orbán Viktorhoz hasonlóan igen kevés, mindössze 691 ezer forintos megtakarítása. Tavaly még volt 27 millió forintnyi tartozása pénzintézetekkel szemben, ezt viszont visszafizette havi 1,1 milliós miniszteri fizetéséből, valamint abból a 25 millió forintból, amelyet találmányával keresett.

Nem sikerült viszont csökkentenie magánszemélyekkel szemben fennálló tartozását, továbbra is vár tőle valaki 18,2 millió forintot.

Gyurcsány Ferenc - zsugorodó osztalék

A DK elnökének tavaly 642 millió forintos értékű papírjai idén már csak 606 millió forintot érnek, 62 millió forint banktartozását viszont 2 millióval sikerült lefaragnia. Az Altus Portfolio Kft. tulajdonosaként 227 millió forint osztalékot vett ki, tavaly ennek a többszörösét, 1,2 milliárdot. Az Altus Befektetési Zrt-t viszont eladta, a bevételből feleségének, Dobrev Klárának 168 millió forintot juttatott. Anna lánya megvásárolta Dobrev Klára által használt 12 éves Opel Zaphirát, Bálint fia pedig Apró Piroska 10 éves VW Passatját. Péter fia Pesterzsébeten 57, Bálint Erzsébetvárosban 40 m2 –es lakást kapott szüleitől. Két másik fiának, Tamásnak és Mártonnak vagyona nincs.

Vona Gábor jól keresett a helyreigazítási perekkel

A Jobbik elnöke tavaly sem lett lakástulajdonos, csupán egy 1500 négyzetméteres legelő fele az övé Bárdudvarnokon. 430 ezer forintos OTP értékpapapírban lévő megtakarítását 70 ezer forinttal gazdagította. Feltüntette azt az 1,7 millió forint sérelmi díjat is, amit újságoktól perelt ki, a legtöbbet 750 ezer forintot a Riposttól.

Kövér László – Fogy a bankszámla

Az Országgyűlés elnökének 3,2 milliós életbiztosítása 934 ezer forintra csökkent, 1,5 milliós hozománybiztosítása ugyanannyi, mint egy éve. Tavaly még 4 milliós bankbetétje már csak 600 ezer forint, 10 milliós pénzintézeti tartozása is fennáll. Szigetszentmiklóson 143 négyzetméteres családi háza van 654 négyzetméteres telken.

Pintér Sándornak még mindig rengeteg pénzzel tartoznak

A belügyminiszternek 23 budapesti és vidéki ingatlan van a nevén, autóként viszont továbbra is csak egy Wartburgot tüntetett fel, amelyet még 1995-ben örökölt. A cégei 2013-as eladásából származó 500 millió forintos vételár-részletet még mindig nem kapta meg, de családi és baráti kölcsönök révén további 600 millió forinttal tartoznak még neki. Tartozni senkinek sem tartozik, számos befektetéssel rendelkezik viszont, feleségével együtt – Pintér ugyanis ezt is feltüntette saját bevallásában – nagyjából kétszázötven millió forint értékben.

Szijjártó Péter semmit sem fizetett vissza szüleinek

A külügyminiszternek egy győri ház, három balatondericsi ingatlan, valamint a dunakeszi háza fele van a nevén. Utóbbi esetében nem törlesztett semmit sem szüleinek, továbbra is 31 millió forinttal tartozik nekik. Bevallása szerint 5,5 millió forintnyi megtakarítással rendelkezik, autója egyéb vagyona nincs.

Fazekas Sándor vett néhány könyvet

A Földművelésügyi Miniszternek még mindig megvan a 2007-es Toyota Corollája, valamint 7300 kötetes könyvtára is, utóbbi darabszáma háromszázzal bővült. Számos karcagi ingatlana mellett van egymillió forintnyi takarékbetétje, tartozása, hitele vagy követelése viszont nincs.

Seszták Miklósnak egyre sikeresebb az ügyvédi irodája

A fejlesztési miniszternek három kisvárdai és egy budapesti lakása mellett 306 milliós pénzintézeti követelése volt, azaz egy év alatt 17 milliót tudott félretenni. Ezen felül ráadásul visszafizette hárommilliós tartozását is. Volt miből félretenni, miniszteri fizetése mellett ugyanis 65 milliót vett fel ügyvédi irodájából.

Varga Mihály kétmillióval gyarapodott

A gazdasági miniszternek három budapesti és két karcagi ingatlana mellett 1,7 millió forinttal több, 6 millió forint értékben van államkötvénye. Tartozása négymillióról 3,7 millióra csökkent. Autója más vagyona nincs, miniszteri fizetése változatlanul 1,1 millió forint.

Balog Zoltán sikeres évet zárt

Az emberi erőforrás miniszter jobb évet zárt mint tavaly, 2017-ben ugyanis nagyjából 4 millió forinttal 10 millió forintra növelte a megtakarításait. Tartozása, autója, más nagyobb értékű vagyona nincsen, öt – budapesti és vidéki - ingatlana viszont van.

Trócsányi László két egyetemen is tanít

Az igazságügy miniszternek budapesti, surányi és somlóvásárhelyi ingatlanok vannak a nevén. Csaknem 30 millió forint értékben rendelkezik euróban elhelyezett értékpapírokkal, ezek egy év alatt kétezer eurót fialtak, de más megtakarítása nincsen. A miniszteri, 1,1 milliós fizetésén kívül felvesz még 632 ezer forintot a szegedi egyetemtől, és 396 ezer forintot a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől.

Simicskó István is szépen gyarapodott

A honvédelmi miniszternek 2017-ben sem volt semmije, csak egy 53 millió forintos megtakarítása, ami 4 millió forinttal volt több a 2016-os értéknél. Sokakkal ellentétben neki autója is van, egy 2009-es Ford Focus.

Farkas Flórián - milliós törlesztések

A fideszes miniszterelnöki biztos számottevően csökkentette adósságait, pénzintézettel szemben 900 ezer forinttal, 3,2 millióról 2,3 millióra, magánszemélyeknél lévő adósságát 9,5 millióról 7,5 millióra. Autója továbbra sincs, csak egy szolnoki családi ház.

Szél Bernadett – mozdulatlan

Az LMP miniszterelnök-jelöltjének vagyonában semmilyen változás nem történt, továbbra is Budakeszin és Pátyon rendelkezik résztulajdonában lévő kertes lakóházakkal. Az egyéb juttatásaiban van változás, köztük 2 márványlapos fa zászlórudat is feltüntetett 84 ezer forint értékben, megtakarítása nincs.

Tóth Bertalan – szabadulás a hiteltől

Az MSZP frakcióvezetőjének ingatlanportfóliója érintetlen maradt, Pécsett és térségében rendelkezik lakással, erdővel, hétvégi házzal. 1,2 millió forintos életbiztosítását 400 ezer forinttal növelte, 50 ezer eurós, 15,5 millió forintos életbiztosításának értéke nem változott. 5 millió forint készpénze maradt, és keletkezett 3,4 millió forint banki követelése, 5 millió forintos szerződés szerinti kinnlevősége viszont 2 millióval csökkent. 23 millió forintos pénzintézeti tartozását 1 millióra csökkentette.

Hadházy Ákos – új Škoda

Az LMP frakcióvezetője nem gyarapította ingatlanjait, maradt a szőlője Fácánkerten és szekszárdi lakása. A 2015-ben vásárolt Trabant combijától sem szabadult meg, a Škoda Octaviát viszont egy lízingelt Škoda Kodiaqra cserélte. Készpénze 300 ezer forinttal 1,1 millióra csökkent, tartozása 600 ezerrel nőtt, 16,2-ről 16,8 millióra.

Harrach Péter - változatlanul

A KDNP frakcióvezetőnek semmilyen vagyoni gyarapodása, csökkenése nem történt, továbbra is 76 négyzetméteres zuglói lakás, Tahitótfalun egy 83 négyzetméteres kertes ház, továbbá egy zártkertnek felerészben tulajdonosa, megtakarítása nincs.

Gulyás Gergely – 1 millióval gazdagodva

A Fidesz frakcióvezetőjének 120 ezer svájci frankos hiteltartozása nem csökkent, lett viszont 1,1 millió forint bankbetétje, változatlanul két XI. kerületi lakással rendelkezik.

Fodor Gábor – Plusz 500 ezer

Az MLP elnökénél minden a régi, az 1987-es Ford Orion is megvan még, ahogy a 60 négyzetméteres lakás, a gyöngyösi családi ház és a balatonmáriafürdői nyaraló fele. Sikerült megtakarítását 500 ezer forinttal gyarapítani az ING Biztosítónál 3,8 millióról 4,3 millió forintra.

