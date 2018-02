Zuschlag előzetesben - Újabb csúnya ügy körvonalazódik

Tisztesség, mint olyan, nem létezik - ez volt a mottója annak az azóta a Vajna-tévé oszlopos tagjává váló Szalai Vivien által írt könyvnek, ami 2014-ben jelent meg Zuschlagról. És hát úgy tűnik - a könyv alanya számára legalábbis - igaznak bizonyult a "bölcselet." Ez a hajdan vélhetőleg politikai karrierről álmodozó, majd azt 2004-ben egy rendkívül otromba viccel (a holokauszt áldozatain) végleg tönkretevő, végül a börtönt is megjáró férfi ismét komoly bajban van. A NAV által feltárt ügyben Zuschlag is érintett, akkor újra hosszú évekre rács mögé kerülhet, miután ezúttal már bűnszövetségben való részvételről van szó. UPDATE: A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte Zuschlag János egykori szocialista országgyűlési képviselő és egy másik férfi előzetes letartóztatását.

Ismét rácsok mögé került Zuschlag János, egykori szocialista képviselő. A hat és fél év börtönből nem is olyan rég szabaduló ex-politikust most a NAV Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága juttathatja ismét rács mögé. A Kiskunhír.hu úgy tudja, hogy Zuschlag János ellen tiltott adatszerzés büntette miatt indult eljárás, de a részletekről egyelőre nem nyilatkozik a NAV. Az egykori politikus kezén január 30-án kattant a bilincs, meg nem erősített források szerint Kecskeméten várja az előzetes letartóztatásról szóló bírói döntést. A NAV Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtószóvivője későbbre ígért tájékoztatást - jelent meg szerda este a portálon.

Az adóhatóság a távirati irodán keresztül - nevesítés nélkül - ma reggel ennyit közölt:

Illegálisan megszerzett adatok felhasználásával akartak pártok nevében több száz millió forintnyi kampánytámogatáshoz jutni egy bűnszövetség tagjai, a nyomozók három embert őrizetbe vettek. A gyanú szerint a bűnszövetség az áprilisi országgyűlési választáson négy olyan pártot akart indítani, amely illegálisan megszerzett adatokkal állított volna jelölteket, és magas támogatást kapott volna az állami költségvetésből. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak több embert is megkerestek, hogy a pártok nevében induljanak a választáson. A jelölteknek a törvényi előírások szerint fejenként 500 ajánlással kell rendelkezniük. A választásra jogosult személyek adatait az elkövetők illegális úton szerezték meg. Az általuk megkeresett hacker egy biztosításközvetítő cég adatbázisából csaknem kilencezer választópolgár adatait szerezte meg, és ebben a cég egyik alkalmazottja is segítette. Mivel a jelöltállításhoz szükséges ajánlóíven fel kell tüntetni a személyi számot is, de a megszerzett adatok ezeket nem tartalmazták. Ezért különböző ürüggyel, főként a pénzmosási törvény változására hivatkozva, call centeres nőkkel hívatták fel az adatbázisban szereplőket és megpróbálták kicsalni adataikat.

A pénzügyi nyomozók az összehangolt akcióban három férfit vettek őrizetbe, négy embert pedig - köztük a telefonon adatot szerző nőket is - bűnszövetségben elkövetett tiltott adatszerzés megalapozott gyanúja miatt hallgatnak ki. A NAV nyomozói a megszerzett adatbázist is lefoglalták. A nyomozás a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett folyik.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség pedig arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség egy 40 éves ( Zuschlag pont annyi - a szerk.) és egy 24 éves férfi előzetes letartóztatását indítványozta az ügyben. Tájékoztatásuk szerint az ügyészség azért kezdeményezi a két gyanúsított előzetes letartóztatását, mert a bűncselekmény szervezettsége és társadalomra veszélyessége miatt tartani kell attól, hogy megszöknének, elrejtőznének, így az eljárási cselekményeknél a jelenlétük csak az előzetes letartóztatás elrendelésével biztosítható. Ezen kívül attól is tartani kell, hogy a gyanúsítottak tanúk befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével meghiúsítanák, megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást. Végül az ügyészség szerint a bűnismétlés veszélye is a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését indokolja. A gyanúsítottak előzetes letartóztatásáról csütörtökön dönt a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója.

A távirati iroda fotószekciója késő délelőtt egyértelműsítette a helyzetet:

Zuschlag János egykori szocialista országgyűlési képviselő a Kecskeméti Járásbíróságon, ahol döntenek előzetes letartóztatásáról 2018. február 1-jén. Illegálisan megszerzett adatok felhasználásával akartak pártok nevében több száz millió forintnyi kampánytámogatáshoz jutni egy bűnszövetség tagjai, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal három embert őrizetbe vett, az ügyészség két férfi előzetes letartóztatását indítványozta. MTI Fotó: Ujvári Sándor

UPDATE: A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte Zuschlag János egykori szocialista országgyűlési képviselő és egy másik férfi előzetes letartóztatását, mert feltehető, hogy szabadlábra kerülésük esetén jogellenesen befolyásolnák az eljárást, illetve egyikük esetében a bűnismétlés is valószínűsíthető.

A bíróság végzése ellen az ügyészség fellebbezett azért, hogy a másodfokú bíróság a fentieken túl a szökés, elrejtőzés veszélyét, illetve - mindkét gyanúsított esetében - a bűnismétlés veszélyét is állapítsa meg. A gyanúsítottak és a védők ugyanakkor az előzetes letartóztatás megszüntetése érdekében fellebbeztek.