Több tonna műanyag ablakot foglaltak le

Egy gépjármű-kereskedő vállalkozás húsz gépjárművét és több mint 3 tonna műanyag ablakokból álló árukészletét foglalta le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a költségvetésben okozott kár megtérítése érdekében - közölte az adóhivatal az MTI-vel.

A közlemény szerint az árukészlet úgy érkezett az országba, hogy azt nem jelentették be az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerbe (ekáer). Ugyanez a vállalkozás korábban több mint bruttó 104 millió forintnyi értékesítésről állított ki számlát, amely után nem fizetett általános forgalmi adót (áfa), és ugyancsak nem jelentette be a Franciaországból és Lengyelországból beszerzett 85 millió forintos árukészletét. Kiemelték, hogy a vállalkozás a nagy volumenű, szabálytalan árubeszerzéssel több mint 23 millió forinttal károsította meg a költségvetést. Ezért a NAV zárolta a vállalkozás bankszámláját, és a beérkező árukészletet lefoglalták. Emellett elidegenítési tilalmat jegyeztek be a vállalkozás tulajdonában lévő húsz használt gépjárműre, köztük három nagy értékű luxusautóra.