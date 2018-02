Rettegett a népszerű magyar színésznő, hogy elveszti a hangját

Van olyan, hogy tényleg elmegy az ember hangja, és nem tud játszani, nincs mese. Ez a legnagyobb félelme egy színésznek - ezt mondta Pásztor Erzsi a Star magazinnak, amelyet a Blikk idéz.

A legtöbben Janka néniként ismerik a Szomszédok sorozatából, de persze nagy színpadi szerepek sokaságát játszotta, és fontos filmek emlékezetes alakja. Sajátos, fanyar humora, és áradó mesélőkedve van - írtuk pár éve a közönségkedvence színésznőről. Lett egy olyan ismertségem, hogy bármerre is megyek, nagy szeretettel fogadnak, megismernek, örülnek nekem. Nemcsak a tévés meg a filmszerepeim miatt, hanem elhiszik, hogy színházban is sokat láttak Budapesten, pedig nem így van. A Szomszédok sorozatában csak epizodista voltam, de mind a mai napig él az a figura. Mrs Lipton szinkronszerepem, még így is tudják, hogy ennek a figurának én vagyok a hangja - mondta akkor Bóta Gábor interjújában.

Apropó hang

A Kossuth-díjas színésznő most felidézte, hogy idén karácsony után Nyíregyházán vendégszerepelt a Játékszín Nyolc nő című darabjával, ahol alaposan megfázott. Szilvesztertől egy hónapig betegeskedett. Mindenféle házi szert beszedtem, amit ilyenkor javasolni szoktak. Emellett be vagyok oltva influenza is. Igazából nem fájt semmim, de a hangom nem volt a sajátom, teljesen megváltozott. Pásztor Erzsi mostanában egy főzőműsorhoz adja a hangját, ezért muszáj volt beszélnie. Megjegyezte, a téli vidéki fellépéseknél "szinte borítékolt" a megfázás, de örülni kell, hogy van hova menni, előadást pedig nem szabad lemondani, azért sem, mert akkor senki nem kap honoráriumot.