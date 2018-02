Erdogan nem ereszti a török jogvédőt

Feltételes szabadlábra helyezte egy török bíróság az Amnesty International törökországi irodájának tavaly elfogott vezetőjét szerdán. Csütörtökön azonban már újra letartóztatták.

Taner Kilicet – 10 másik emberi jogi aktivistával együtt – azzal gyanúsítják, szerepet játszott a 2016-os, Erdogan elleni puccskísérletben. A konkrét vád szerint „fegyveres terrorszervezethez tartoznak vagy támogatnak egy terrorszervezetet” – írja az Euronews. Ha bűnösnek találják őket, legalább 7, de akár 15 évet is kaphatnak.

A 11 civilt még tavaly nyáron tartóztatták le. A vádlottak között van Peter Steudtner német emberi jogi aktivista és az Amnesty International törökországi irodájának vezetője, Idil Eser is.

Kilic többek közt azt követhette el, hogy használta a ByLock nevű, – a Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint kifejezetten amatőr – titkosított üzeneteket küldő applikációt, amire a puccsisták is támaszkodtak, írja az MTI. Ugyanakkor múlthónapban elismerték a török hatóságok, 11 480 személyt megalapozatlanul gyanúsítottak ugyanezzel. De ezen kívül, a hatóságok szerint Kilic szervezett egy adatbiztonsági tréninget is, egy „titkos találkozót”, amin nem csak török, de még külföldi szakértők is részt vettek. A török hatóságok úgy vélik, az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) tüntetését akarták „erőszakká és társadalmi káosszá” alakítani. A vád szerint Kilic továbbá kapcsolatban áll a puccsot állítólagosan megszervező Fethullah Gülen iszlám hitszónokkal, a szakadár Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) és a szélsőbaloldali Forradalmi Népi Felszabadítási Párt-Fronttal (DHKP-C) is.



Az ő ügyét a többiek isztambuli tárgyalásától elkülönítve, Izmirben vizsgálják. A tíz másik civilt már korábban elengedték. Ugyan szerdán feltételes szabadlábra helyezték Kilicet is, de ez ellen gyorsan fellebbezett az ügyészség: még az izmiri börtönében ismét letartóztatták a nemzetközi jogvédő szervezet törökországi elnökét. A történteket „az igazságszolgáltatás felháborító megcsúfolásának” nevezte a Salil Shetty, az Amnesty International főtitkára csütörtökön.

Az ügyet kiemelkedő nemzetközi figyelem kíséri. „Itt ülünk a bíróságon magasrangú diplomatákkal a világ minden részéről, itt vannak a konzulok az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Olaszországból, Németországból, Franciaországból és több más országból is” – mondta Gauri van Gulik, az Amnesty európai igazgatója egy tárgyalásról. A jogvédő szervezet Kilic és társai szabadon engedését követelő petícióját 194 országból több mint egymillióan írták alá, szerepel honlapjukon.