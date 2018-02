Szegénységi bizonyítvány

Magyarországon az egy háztartásra jutó átlagos nettó megtakarítás 2,9 millió forint. Ha a képviselői vagyonbevallásokat komolyan vesszük (jobb híján kénytelenek vagyunk), akkor a magyar miniszterelnök megtakarítási képessége szerényebb a hazai átlagnál. Orbán Viktor sajtpapírján 993 ezert forint megtakarítás szerepel, és 4,8 millió forint tartozás – csak azért nem kezdtünk el már hajnalban gyűjtést szervezni neki, mert simán akadna olyan bolond, aki komolyan venné, ugyanúgy, mint Isaura felszabadítását, meg azt a felhívást, hogy a Fidesz nem tud kampányolni, ha nem küldenek neki egy kis pénzecskét.

Orbán úgynevezett vagyonnyilatkozatánál – hivatalos nevén „Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat” - érdemes egy kicsit elidőzni. A jövedelmeinél a Miniszterelnökségtől húzott havi bér mellett a képviselőként fölvett járandóság is szerepel – pontosabban az a kitétel, hogy „törv. szerint” (ugyanez van egyébként a miniszterelnöki fizetés mellett is, a hétjegyű összeg helyett). A napi.hu számításai szerint a törvényesen járó bruttó jövedelemből havi 1,15 millió forint jön össze neki nettóban. Céges és egyéb juttatás híján ebből fizeti a 233+21 négyzetméteres kútvölgyi családi ház, meg a 63 négyzetméteres felcsúti lakóház rezsijét, ebből tartja el a négytagú, egykeresős családot (négyen élnek most egy háztartásban a bevallás szerint), ebből utazik szerte a világban futballmeccsekre, ebből nyaralnak Horvátországban, ebből fizeti a családot kiszolgáló autóflotta üzemeltetését, a Cinege utcai családi ház gondnokát, a felcsúti stadionban a VIP-páholyt (meg a többi stadionban, ahol megfordul), a szotyit, és még törlesztésre is futja mellette. Másképp nem lehet, hiszen ajándékot soha nem kap – egy sem szerepel a nyilatkozatában, pedig a törvény szerint „a képviselői tiszteletdíj 1/12-ed részének megfelelő értékhatárt meghaladó értékű ajándékokról és ingyenes juttatásokról” ugyanúgy nyilatkozni kell, mint a vagyontárgyakról és a jövedelmekről.

Akik pedig mindezt elhiszik – nos, pont nekik szól ez a bevallás.

Hargitai Miklós