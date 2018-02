Trump és Tom Lantos

George Washington, Harry Hill Bandholtz tábornok és Ronald Reagan után újabb nagy amerikai kapott szobrot Budapesten: Újlipótváros szülötte, Tom Lantos. A kaliforniai képviselő volt az Egyesült Államok Kongresszusának egyetlen holokauszt-túlélő tagja. A Képviselőházban töltött huszonhét éve alatt mindvégig erős magyar akcentusával és a kisebbségeket védő bátor kiállásával tűnt ki kollégái közül. Nem véletlen, hogy a New Yorkból a Kárpát-medencei magyarság ügyeivel foglalkozó Magyar Jogvédő Alapítványt (HHFR) méltató videóinterjú-részlete volt az avatóünnepség első momentuma.

Lantos - és felesége, az ünnepségen most is hibátlan magyarsággal fogalmazó Annette - révén került a Capitolium épületébe két mellszobor, Kossuth Lajosé és Raoul Wallenbergé. Az amerikai politikusok között nem volt nála nagyobb magyar, a magyarok közül talán senki sem értette nála jobban az amerikai demokráciát. Mindenkivel, Ceausescutól Kadhafiig sok diktátorral is szóba állt, hogy javíthasson az elnyomottak helyzetén. Bevándorlóként érkezett új hazájába, ahol a semmiből az alsóház külügyi bizottságának elnöki tisztéig vitte. A Demokrata Párt tagja volt, ám egy republikánus elnök, George W. Bush idején jutott a legnagyobb befolyáshoz az egyetlen világhatalom külpolitikájának alakításában.

A szoboravatáson a Donald Trump előtti Amerika hangját lehetett hallani. David Kostelancik ügyvivő szerint: "Tom Lantos az egyetértést kereste és építette. A világ jobb hely volna, ha több olyan vezetővel lennénk megáldva, mint amilyen Tom Lantos volt. Most, talán még inkább, mint bármikor korábban, társadalmainknak ki kell állniuk a nagyobb igazságosság mellett, amelyet Tom Lantos egész életében hirdetett, és amely elismeri minden emberi lény veleszületett méltóságát." Vagyis bármennyire konzervatív vagy jobboldali populista is az Egyesült Államok aktuális elnöke, egy amerikai diplomata nyugodt szívvel méltathatja az egész életét a liberális értékek védelmének, terjesztésének szentelő politikust - a közmegegyezéssel lefektetett alapelvek sokkal tartósabbak, mint az egymást váltó kormányzatok ideológiai hatása. Nem irigyelnünk kéne, hanem lemásolni. Így lehet ugyanis az óhatatlan kilengések dacára viszonylag egyenesen haladni a közös célok felé.

A mostani elnök politikáját és viselkedését látva sem szabad elfelejteni, hogy az Egyesült Államok, bár gyakran önző, és hajlamos mások kárára is kihasználni az erejét, jobb korszakaiban egész régiók szabadságához, felemelkedéséhez tudott hozzájárulni. Hogy mást ne mondjunk, Közép-Európáéhoz. Lantos közreműködése kellett például Magyarország 1999-es NATO-csatlakozásához, de jól jött a támogatása az Európai Unió bővítésekor, vagy az USA vízummentesség - már a képviselő elhunyta utáni - megadásához is.

Donald Trump és Tom Lantos Amerika két arca. Nem vitás, hogy az európai szívhez melyik áll közelebb. Magyarként pedig már a kérdés sem értelmezhető.

Horváth Gábor