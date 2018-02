Egy régi terv

Beck Tamás január 29-én megjelent cikkéből értesültem arról, hogy Orbán Viktor felvetette egy Magyarországot, Ausztriát és Bajorországot magába foglaló szövetségi rendszer létrehozásának gondolatát, mintegy a V4-ek kiváltására. Az ötlet nem új, sőt volt ennél sokkal vadabb előzménye is. Közvetlenül a háború után, amikor a kapituláció és az NSZK megteremtése között eltelt években Németország közjogilag nem is létezett, felmerült az ötlet: osszák a volt Reichet egy északi protestáns és egy déli katolikus részre. Utóbbihoz pedig - mint többségében katolikust - csatolják hozzá Magyarországot, továbbá a Bajorországtól nyugatra lévő Badent és Württemberget. Térképet is közöltek: hosszú keskeny csíkot láttam a magyar-román határ és a Rajna között. Még az akkori kaotikus helyzetben is mosolyogni való volt a terv.

Del Medico Imre