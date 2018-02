Rosszul jártak, és összefogtak a függetlenek

Könyvvásárt szerveznek március 10-ére a független könyvesek. A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége (MKÉSZ) az Alexandra-csőd után jött létre.

- Az Alexandra bukása indította el a folyamatokat. A kisebb kiadók ellehetetlenülése miatt hoztuk létre a független kiadók érdekeit képviselő szövetséget - mondta lapunknak Galambos Ádám, a sportkönyvek és -folyóiratok kiadásával foglalkozó G-ADAM Kiadó vezetője. Ő az elnöke az egy évvel ezelőtt létrejött Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének (MKÉSZ), amelynek jelenleg harminc tagja van, köztük olyan kiadók, mint az Ab Ovo Kiadó, az Álomgyár Kiadó és a Minerva Kiadó. Galambos hozzátette, céljuk egy olyan szervezet kialakítása volt, amely elsősorban a kis- és közepes, független kiadók érdekeit védi és a gyakorlatban is segíti őket, de nem a Magyar Könyvkiadók és Könyterjesztők Egyesülése (MKKE) ellenében jöttek létre.

Az MKKE-vel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy egy vegyes tagságú szervezetről van szó: képviseli a kis és nagy kiadókat, illetve a könyvterjesztőket is. Így egyszerre az olyan nagy hálózatokat, mint a Libri és a legkisebb szakkönyvkiadókat, amelyeknek sok esetben a "nagyoktól" különböznek az érdekeik. A független könyveseknek kedvezhet egyébként az MKKE tisztújításának eredménye is, Kocsis András Sándor ellenében ugyanis Gál Katalint választották elnökké, aki a művészeti kiadványokról ismert független Vince Kiadó vezetője.

A Matyi Dezső tulajdonában lévő Alexandra csődje után a könyvszakma szereplői méretüktől függően különböző helyzetekkel szembesültek: van, aki a napi megélhetésért küzd, más jól jött ki a válságból. A könyvpiacról kiesett egy bizonytalan szereplő, a hálózat boltjait pedig főleg a Libri, a Líra és a Bookangel Kft. vették át, ennek az lett az eredménye, hogy a nagyobb szereplők infrastruktúrája még nagyobb lett, a kisebbek viszont rosszul jártak, számukra ugyanis komoly érvágást jelent az az összeg, amit az Alexandra bukásával elvesztettek. Van olyan kis kiadó, ahol pár milliós, vagy pár tízmilliós tételről van szó.

Galambos Ádám elmondta, az első nehézséget a kis kiadók számára az okozta, hogy az Alexandránál beragadt könyveket el kellett szállítaniuk a raktárból, Pécsről. Ez indította a kis kiadókat arra, hogy együtt lépjenek fel, de az azonnali problémák megoldásán kívül vannak más rövidebb és hosszabb távú céljaik is. Lapunk nemrég készített interjút Kocsis András Sándorral, az MKKE volt elnökével, aki szerint kizárt, hogy az Alexandra csődje miatti hárommilliárd forintos veszteségből bármennyit is visszakapjanak a kárvallottak. Az MKÉSZ tagjai azonban még nem mondtak le teljesen a pénzről. - A 2016-os árbevétel teljesen eltűnt. Feljelentést tettünk az ügyben, ez most megy a maga útján. A pertársaságon kívül az is célja a szövetségnek, hogy védjük az érdekeinket a nagy könyvkereskedőkkel szemben és jobb kapcsolatot építsünk ki velük. Sokszor előfordul, hogy a kis kiadók könyvei nincsenek szem előtt a boltokban. Ráadásul a nagykereskedők átlagosan 50-55 százalékos árréssel viszik be a könyveinket, így egy kis kiadó kis példányszámmal nagyon nehezen termeli ki a profitot - mondta és hozzátette: - Ezen kívül az is tervünk, hogy közösen raktározzunk, a MKÉSZ tagjai kedvezményt kapjanak a nyomdáknál és futárszolgálatoknál - mondta. Az MKÉSZ-nek mindemellett távolabbi célja egy alternatív eladási felületet, egy webáruház létrehozása és egy alapítványé is, amely támogatja az olyan könyvek kiadását, amelyek ugyan kulturális értékkel bírnak, de piaci alapon nem éri meg a megjelentetésük. Galambos szerint alapvetően kevés a könyvekre kiírt pályázat, a könyvszakma a sporthoz képest elenyésző állami támogatást kap.

Márciusra közös eseményt, könyvvásárt is szerveznek. Az I. MKÉSZ Családi Könyves Napot és Könyvvásárt az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban (Kult13) tartják 500 négyzetméteren. Ez sem ellenkönyvvásár, az MKÉSZ szeretne majd egy standot az MKKE rendezvényein is (hagyományosan az MKKE szervezi a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált és az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapokat). A rendezvényeken kezdeményeznének egy kerekasztal-beszélgetést is a könyvszakma helyzetéről, ahol nemcsak a könyves érdekvédelmi szervezeteket, a nagyobb hálózatokat és kiadókat, hanem Matyi Dezsőt is egy asztalhoz ültetnék.

Urbán Csilla