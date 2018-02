Vidnyánszky egyedül indul

Úgy tudni, hogy egyetlen pályázat érkezett be a Nemzeti Színház élére kiírt igazgatói pályázatra. Kérdésünkre a Nemzeti Színházban megerősítették, hogy a jelenlegi direktor, Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke újraindul a pozícióért. Nem nagy meglepetés, hogy nem lesz ellenfele, hiszen Vidnyánszky továbbra is élvezi a kormányzati bizalmat. Bár többször felvetődött, hogy a Nemzeti egyes előadásai nem vonzanak telt házakat, a szakma és a közönség is elfogadta az Alföldi Róbertet váltó Vidnyánszky által évente 200 millióból gründolt nemzetközi színházi fesztivált, a MITEM-et és kormányzati forrásból ebben az évben két milliárd áll majd a rendelkezésére a színház felújítására.

A sajtóhírek szerint 100 oldalas pályázatát Vidnyászky csak a döntés után hozza nyilvánosságra. A pályázatot február 8-án szakmai bizottság bírálja el, amelynek az MTI értesülései szerint tagjai: Tardy Anna, az EMMI politikai tanácsadója, Császár Angela színésznő, Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója, Horváth Lajos Ottó színművész, Novák János, a Kolibri Színház igazgatója, Mádi Zoltán, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének főosztályvezetője, Kiss János, a Győri Balett igazgatója, Hegedűs D. Géza színész-rendező és Éliás János szakszervezeti képviselő. Egyértelműnek látszik, hogy ki vezetheti majd 2018. július 1-től újabb öt éven át a Nemzeti Színházat.

B. Gy.