Tíz nap alatt eltűnt a daganat

A Stanford Egyetem Orvosi Iskolájának kutatói nagyon kis mennyiségű, kétféle immunsejtet stimuláló anyagot fecskendeztek közvetlenül egerek rákos sejtjeibe. A tumor előrehaladott volt, áttétekkel. Az injekció után tíz nappal a ráknak nem volt nyoma, még a távoli áttételek sem mutatkoztak - írja a Science magazin.

Az eljárás gyors és viszonylag olcsó, több rákféle esetében is hatásos, beleértve a spontán kialakulókat is, és nincsenek olyan mellékhatásai, amelyek az egész szervezetre kiterjedő immunrendszer stimuláció esetén előfordulnak. A kísérlet során 90 egérből 87-nél tűnt el a rák, és csak háromnál tért vissza, de az ismételt injekciók hatására azok is visszaszorultak. És mivel a közvetlenül kezelt tumoron túl is kifejti a hatását, megakadályozhatja az áttéteket, vagyis a rák testen belüli más helyekre terjedését is. A klinikai tesztelés januárban kezdődött el 15 korai fázisban lévő nyirokrákban szenvedő beteggel.