Lejárt a lányok ideje a Forma–1-ben

A Forma–1 vezetői száműzik a dekoratív hölgyeket a rajtrácsról és a pódiumról, döntésükkel azonban nem mindenki ért egyet a sportágban.

Csillogó és fülsüketítően hangos, villámgyors versenyautók, a legmodernebb technika, sztárpilóták és csinos lányok – a kezdetektől, azaz az 1950-es évektől ezekről szólt a Forma–1 exkluzív, mégis világszerte milliók által figyelemmel kísért világa. Az utóbbi években azonban valami megváltozott.

A tradicionális európai versenyhelyszínek – úgy, mint Imola vagy Hockenheim – közül a tarthatatlan árverseny, illetve a különböző egzotikus országok fokozódó érdeklődése miatt több kikopott a versenynaptárból az évek során, a 2014-es szezontól bevezetett új motorszabályokkal, vagyis a hibrid-turbó erőforrások megérkezésével pedig tovább veszített a sportág a vonzerejéből, tompult ugyanis az autóversenyek egyik fő élvezeti értékét adó hanghatás. Az általános vélekedés szerint az új évezred második évtizedében kissé megkopott az F1 régi fénye, a reformokat sürgető hangok szerint irányváltásra volt szükség, amely a korábbi vezérigazgató, a modern média szerepével szinte egyáltalán nem foglalkozó Bernie Ecclestone több évtizedes regnálása után tavaly megtörtént: a Liberty Media elnevezésű amerikai cég átvette a hatalmat az autósport csúcsán.

Az új főnökök már a 2017-es idényben is több újdonsággal próbálkoztak, a 2018-as évadra pedig egy mostanáig elképzelhetetlen határozatot hoztak: kitiltják a lányokat a rajtprocedúrákról és a leintést követő ceremóniáról is.

„Nem hisszük, hogy ez a szokás helyénvaló vagy fontos a Forma–1 régi és új szurkolói számára, bárhol is éljenek a világban” – mondta versenysorozat marketing, média és szponzorációs ügyeiért felelős vezetője, Sean Bratches, aki azzal indokolta a szerda este megerősített hírt, hogy az úgynevezett rajtrácslányok szerepeltetése amellett, hogy nem egyeztethető össze a márka értékeivel, egyértelműen ellentétes a modern társadalom normáival is.

A hivatalos bejelentés persze a világ minden táján vitákat generált, fontos azonban megjegyezni, hogy Észak-Amerikában és Nagy-Britanniában kiegyenlítettebb volt a felháborodók és a döntéssel egyetértők aránya. A britek egyébként is túl vannak már egy hasonló „sokkon”, nemrégiben ugyanis a darts-versenyekről is kitiltották a kísérőlányokat.

„Kezd eléggé prűddé válni ez az ország – utal az F1 otthonának számító Britanniára a hírre tegnap reagáló Bernie Ecclestone. – Ezek a lányok is a show részét képezték, elvégre a rajongók mindig kedvelték az ilyenfajta csillogást. Hagyni kellett volna a rajtrácslányok alkalmazását, hiszen a versenyzők és a közönség is szereti őket, ráadásul senkit nem zavartak. Nem is értem, hogyan lehet bárki számára is sértő, ha egy csinos lány egy Forma-1-es autó előtt áll egy számot tartva a kezében.”

A megosztó döntés – amely sokak szerint elővigyázatossági lépés az utóbbi hónapok szexuális zaklatási ügyei után – mindenesetre a pilóták között egyelőre kevésbé téma: az aktív versenyzők közül a Haas autóját vezető Romain Grosjean például csak annyit közölt a Twitteren, hogy nem érdekli az ügy, ő ugyanis már feleségül vette a földkerekség leggyönyörűbb nőjét. A túraautó-világbajnokság veteránja, a holland Tom Coronel ugyanakkor más véleményen van, üzent is honfitársának, a Red Bull színeiben versenyző Max Verstappennek. „Furcsa ez a világ… Szerencsés vagyok, hogy nem az F1-ben versenyzek! Max, mi fog téged motiválni ezentúl?”

Bármi is, Max valószínűleg kénytelen lesz megbarátkozni a gondolattal, hiszen a szabályalkotó aligha írja felül a döntést. Egyébként akár még Coronel is ráfázhat: az Autosport úgy tudja, hogy a tiltást hamarosan kiterjesztik a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) felügyelete alá tartozó valamennyi bajnokságra, így például a WTCR-re és a megbízhatósági világbajnokságra (WEC) is.

Nagyon úgy tűnik, hogy lejárt a lányok ideje a motorsportok világában.

Két hét az első bemutatóig A március 25-én, Ausztráliában megkezdődő idény előtt egyelőre téli álmát alussza az F1, az első idei versenyautó megmutatására is két hetet kell még várni: a Williams villant először február 15-én. A sort öt nappal később a Renault és az új évadtól a legendás olasz gyártóval, az Alfa Romeóval együttműködő Sauber folytatja, február 22-én és 23-án pedig jönnek a nagyágyúk: leleplezi új autóját a címvédő Mercedes és a Ferrari, valamint a McLaren is. A Toro Rosso 25-én mutatkozik be, a Force India, a Haas és a Red Bull pedig egyelőre nem közölt hivatalos időpontot.

Hatos Szabolcs