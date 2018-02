Neymar hivatalosan is beadta a keresetet a bíróságon, amelyben 26 millió euró aláírási bónuszt követel a Barcelona labdarúgócsapatától - állítja a Mundo Deportivo. A spanyol lap szerint a brazil 2016 őszén meghosszabbított szerződésében volt egy olyan záradék, hogyha július 31-én is a katalánok játékosa, akkor a klubnak 26 millió euró hűségbónuszt kell fizetnie neki. A brazil most ez a pénzt hajtaná be volt csapatán, és még további négymilliót, kamat gyanánt. népszava