Angliában pezsgett a játékospiac

Lezárult a januári átigazolási időszak a legnagyobb európai labdarúgóklubok számára. A tíz legdrágábban váltó játékosok közül nyolc esetében érintett volt legalább egy szigetországi együttes.

Szerdán lezárult az átigazolási piac a legnagyobb európai labdarúgó-bajnokságban, az angolok pedig több rekordot is megdöntöttek. Januárban 430 millió fontért vásároltak játékosokat, ez az összeg pedig pontosan a kétszerese a tavalyi 215 milliónak. Ugyanakkor a költések nagy részét az utolsó napra tartogatták, így ez esetben is rekord született. Szerdán 150 millió font összértékben cseréltek gazdát a játékosok, a korábbi rekord a 2011-es 135 millió volt.

Ugyanakkor nem angol, hanem egy spanyol klub indította be a játékoskeringőt még január elején. A Barcelona 120 millió fontot csengetett ki a Liverpoolnak Phillippe Coutinhóért, Jürgen Klopp együttese pedig villámgyorsan tovább is utalt ebből 75 milliót a Southamponnak Virgil van Dijk játékjogáért. A 26 esztendős holland középhátvéd hirtelenjében a világ legdrágább védőjévé vált.

Pep Guardiola, a Manchester City trénere is a védelme megerősítésére fókuszált, így nem sajnált kifizetni 65 milliót Aymeric Laporte-ért a Bilbaónak. A baszkok pedig a tetemes summa feléért behúzták pótlásként Inigo Martínezt a Reak Sociedadtól.

S ha már a spanyol csapatokról van szó, érdemes kiemelni Diego Costát, aki visszatért egykori sikerei helyszínére, az Atlético Madridhoz. A spanyol válogatott támadó nem is kezdett rosszul, öt tétmeccsén háromszor zörgette meg a hálót. Ugyanakkor a szebb napokat is megélt Real Madrid egyetlen játékost sem szerződtetett. A Barcelonánál valamelyest nagyobb volt a mozgás, a korábban már említett Coutinho mellett a kolumbiai Yerri Mina érkezett a védelembe. A 23 esztendős bekknek a Kínába távozó Javier Mascheranót kellene pótolnia.

Az elmúlt években a távol-keleti országok átigazolásaitól volt hangos a sajtó, ám úgy tűnik, sikerült némiképp megfékezni az előretörésüket. Így a korosodó argentin védő mellett csupán Cédric Bakambu klubváltása kapcsán kaphattuk fel a fejünket, lévén a Peking Guoan 40 milliót csengetett ki a Villarreal kongói gólvágójáért.

Ezen ügyleteket leszámítva ugyanakkor az angol topcsapatok vitték a prímet, akik nem feltétlenül megszokott módon egymással is üzleteltek. Hosszú huzavona után Alexis Sánchez a Manchester Unitedhet szerződött, a chileiért cserébe pedig Henrih Mhitarjan érkezett az ágyúsokhoz, akik az utolsó napon újabb érdekes transzfereket bonyolítottak. Arsene Wenger klubrekordért szerződtette a Dortmundtól Pierre-Emerick Aubameyangot, akitől csak kellő pótlás fejében volt hajlandó megválni a német együttes. Kezdetben úgy tűnt, Olivier Giroud is az üzlet részét képezi, ám a francia csatár vonakodott elhagyni Londont. Így a Chelsea-s Michy Batshuayi neve került terítékre, akit azonban csak egy feltétellel volt hajlandó Antonio Conte elengedni kölcsönbe. Az olasz tréner az ágyúsok 31 éves támadóját kérte, aki végül 17 millió euróért cserébe meg is érkezett, így mindhárom együttes problémája megoldódott.

Az Arsenalnál eközben akadtak távozók is: Theo Walcott 12 év után szerződött az Evertonhoz, míg Francis Coquelin már a Valenciát erősíti. Mathieu Debuchy kontraktusát pedig felbontották, a rutinos bekk így a Saint-Étienne együttesénél folytathatja pályafutását.

A Tottenham időközben kivárásra játszott, de végül csak leigazolta Lucas Mourát a Paris Saint-Germaintől. Az utolsó transzfert az Everton jegyezte - amely korábban 22 milliót sem sajnált a Besiktas támadójáért, Cenk Tosunért - kölcsönvette Eliaquim Mangalát a Manchester Citytől.

Legdrágább téli transzferek 1. Phillippe Coutinho Liverpool Barcelona 120 millió euró 2. Virgil van Dijk Southampton Liverpool 78.8 3. Diego Costa Chelsea Atlético Madrid 66 4. Aymeric Laporte Athletic Bilbao Manchester City 65 5. Pierre-Emerick Aubameyang Dortmund Arsenal 63.75 6. Cédric Bakambu Villarreal Peking Guoan 40 7. Inigo Martínez Real Sociedad Athletic Bilbao 32 8. Lucas Moura Paris Saint-Germain Tottenham 28.4 9. André Ayew West Ham Swansea 22.8 10. Theo Walcott Arsenal Everton 22.5 Forrás: transfermarkt.de

Korom Milán