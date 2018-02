Hadházy ellen, Orbán javára ítélt a bíróság

A miniszterelnök jogi képviselője - a VII. kerületben fideszes jelöltként induló Bajkai István - érvelésének adott igazat a bíróság a Hadházy Ákos kontra Orbán Viktor perben, amely jó hírnév megsértése miatt indult - értesült a hvg.hu. Hadházy Ákos azért perelte be a miniszterelnököt, hogy "Kérjen bocsánatot. Politikus vagyok, akinek el kell viselni a véleményeket, azonban Orbán tényszerűen nem mondott igazat" - mondta az LMP társelnöke a lapunknak adott interjúban.

Az azonnali kérdések között felhoztam azt a borzasztóan kínos ügyet, hogy az állam kétszeres áron akart lélegeztető gépeket venni. Erre a miniszterelnök lefagyott, majd zavarában azt mondta, hogy én egy folyamatban lévő közbeszerzést akarok manipulálni. Csakhogy a közbeszerzés ekkor már jogerősen lezárult, ez tény - emlékeztetett a történtekre Hadházy.

Orbán ügyvédje szerint ez esetben véleménynyilvánításról volt szó, ráadásul a vita a parlamentben, két közszereplő között zajlott, a korményfő pedig "a szavak általános értelmezése szerint nem állított tényt." Ezzel Szabó Csilla bíró is egyetértett, Orbán Viktor szerinte is pusztán véleményt nyilvánított és Hadházy parlamenti fellépését kritizálta, ráadásul Hadházyék nem is terjesztettek elő kérelmet arra vonatkozóan, hogy ez megalapozatlan véleménynyilvánítás lett volna. Azt mondta, a közéleti szereplők közti vitánál csak szélsőséges esetben van lehetőség bírósági beavatkozásra.

Hadházy Ákos fellebbez a döntés ellen, szerinte Orbán gyáva, amiért meg sem próbálta bizonyítani állítását.