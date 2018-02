A papok joga

Lázár János szerint nem probléma, ha egy pap a templomban mise közben arra buzdítja a híveket, hogy szavazzanak a Fidesz jelöltjére, mert neki is joga van elmondani a véleményét bármilyen közéleti témával kapcsolatban. Ez utóbbiban igaza is van: elvégre jogállamban élünk, nem? Miért pont a papoknak ne lenne joguk elmondani a véleményüket? Csak épp nem mindegy, hogy ezt mise közben teszik, vagy akkor, amikor véletlenül összefutnak az utcán a hívekkel. A misén nincs helye a politikának. Ráadásul felmerül a kérdés, hogy vajon a papnak akkor is joga lett volna-e a miniszter szerint elmondani a véleményét, ha arra buzdítja a híveket, hogy szavazzanak a jelenlegi ellenzék jelöltjére.

Dányi Tamás