Egy szívdobbanásnyi idő, és kész a diagnózis

Egy szívdobbanásnyi idő alatt készít teljes körű felvételt a koszorúerekről és a szívről az ország legmodernebb szív-CT készüléke a Semmelweis Egyetemen. Ez a világon az első kifejezetten kardiológiai alkalmazásra fejlesztett CT gépe, amelyet egyidőben két egészségügyi centrumba telepített a cég gyártója annak érdekében, hogy a centrumok munkatársai részt vegyenek a készülékhez tartozó kiértékelő szoftverek fejlesztésében.

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán most elhelyezett műszert az ott dolgozó gyógyítók ingyen kapták, a komplikáltabb eseteknél, vagy a magas pulzusszámú és/vagy szívritmus zavarral küzdő betegeknél ad gyors és pontos diagnózist – minderről Merkely Béla, az SE klinikai rektorhelyettese beszélt a sajtónak. A Cardiographe CT-vel egytized másodperc alatt tudják megvizsgálni az orvosok a teljes szívet és a koszorúereket. Egy ilyen eszköz életmentő, mint például annak a 17 éves fiúnak az esetében, akit - miután összeesett egy focipályán - kilencszer élesztettek újra. A fiatal sportolónak műszívet ültettek be, ritka, súlyos veleszületett koszorú érbetegséget diagnosztizáltak nála. Az új CT az ilyen elváltozásokat is pillanatok alatt képes lesz fölismerni – mondta a Merkely Béla. Hozzátette: a fiatalembert azóta megoperálták, jól van.

A Semmelweis Egyetem városmajori klinikáján évente 2700 szív-CT készül jelenleg, ezek egy részét - leginkább a komplexebb, a korábbi készülékekkel nehezebben diagnosztizálható betegeket - az új Cardiographe CT-vel vizsgálják majd.

