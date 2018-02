Kóbor kutyákat fogadtak be egy szerb börtönben

Több mint 200 kutyát fogadtak be Szerbia egyik legszigorúbban őrzött fegyintézetében egy projekt keretében, amelynek célja a fogvatartottak visszaillesztése a társadalomba - írja az MTI.

A kutyákról egy tucatnyi rab gondoskodik a szávaszentdemeteri (Sremska Mitrovica) fegyházban, a feladatuk pedig az, hogy megetessék, rendbe tegyék, megsétáltassák és bizonyos feladatokra kiképezzék a kutyákat. A befogadott kóbor ebeket a börtönhöz tartozó menhelyen beoltják, féregtelenítik, sterilizálják és oktatják. Közülük sokan vissza fognak kerülni az utcára, a fogékonyabbakat azonban tovább képezik, hogy terápiás célokra is használhatók legyenek - mondta el Milan Stevanovic, az intézmény illetékese a Vecernje Novosti című belgrádi napilapnak a projekt megindításakor.

A rabok szerint a befogadott kutyák már most terápiás hatással vannak rájuk, hiszen folyamatos gondoskodást igényelnek és ezzel voltaképpen megnyugtatják gondozóikat is. A reszocializáció mellett a projekt egyik célja az is, hogy a fogvatartottak olyan új tudásra tegyenek szert, amelyet szabadon bocsátásuk után kamatoztathatnak. A gondozók azon fegyencek közül kerülnek ki, akiket rövid időre ítéltek el, a súlyos bűncselekmények elkövetői nem vehetnek részt a projektben - mondta az intézmény illetékese. A tervek szerint az ország más börtöneiben is létrehoznak menhelyeket, ezzel ugyanis nemcsak a fogvatartottaknak segítenek, hanem a városokat is megtisztítják a kóbor kutyáktól.