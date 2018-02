Sötét jövőkép a nyugdíjakról

Meglehetősen borúlátóak a nyugdíjas éveikkel kapcsolatban a magyarok: 62 százalékuk úgy gondolja, mire nyugdíjba megy, összedől az állami nyugdíjrendszer, több mint harmaduk pedig egyenesen arra számít, hogy meg sem fogja érni a nyugdíjas kort.

A fiatalok még sötétebben látják a jövőt: a 30-as korosztály 78 százaléka tart a nyugdíjrendszer összeomlásától, és 43 százalékuk véli úgy, hogy nem is fog addig élni. Mindez a K&H Bank biztos jövő indexének legfrissebb kutatásából derült ki. Az 500, 30-59 év közötti megkérdezett nagy többsége szerint legalább 151 ezer forint kellene havonta ahhoz, hogy egy átlagnyugdíjas viszonylag kényelmesen megéljen, de minden negyedik válaszoló 200 ezer forint fölé tette ezt a minimális összeget. Ehhez képest 2017 első félévében az átlagnyugdíj 124 278 forint volt, ami a nettó átlagbér 64,3 százalékát teszi ki.

Ezek alapján nem csoda, ha a megkérdezettek bő kétharmada a jelenleginél rosszabb vagy sokkal rosszabb életszínvonalra számít. Különösen a nők, az 50 év alattiak, a falvakban élők, valamint a kis és közepes jövedelműek azok, akik nem számítanak idős korukra semmi jóra.

Ettől függetlenül a nyugdíjas időkre történő takarékoskodási szándék nem erősödött az utóbbi időben – mondta érdeklődésünkre Kuruc Péter, a K&H életbiztosítás és saját értékesítési csatornák divíziójának vezetője. Nyugdíjcélú megtakarítása jelenleg csak minden negyedik embernek van: közülük ugyanakkor minden harmadik esetében kevesebb, mint 500 ezer forintra rúg ez az összeg. Akinek nincs ilyen megtakarítása, azok bő harmada „talán” létrehoz ilyet, de csak 7 százaléknyian mondták ezt biztosra, több mint felüknek ugyanakkor nincsenek is ilyen szándékai. Bizonyos takarékoskodási formák népszerűsége ugyanakkor nőtt: önkéntes nyugdíjpénztárra a megkérdezettek 31 százaléka, a nyugdíjbiztosításokra pedig 17 százalékuk tervez támaszkodni idős korában.

A kutatásból az is kiderült: a döntő többség – 64 százalék – úgy gondolja, hogy a nyugdíj mellett is dolgozni fog, és ide sorolható még az a 18 százalék is, aki szerint vállalkozása biztosítja majd nyugdíjaskori megélhetését. Ez azonban valószínűleg inkább egyfajta kényszer, nem azt jelenti, hogy ne szeretnének a magyarok nyugdíjas korukban inkább pihenni, mint dolgozni – jelezte Kuruc Péter. Erre utal az is, hogy a megkérdezettek 61 százaléka azt mondja, most más célra kell a pénz, nem tud a nyugdíjra takarékoskodni.

V. A. D.