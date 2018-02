Orbán azonnal számolja fel „az embertelenség minisztériumát”

Az MSZP követeli, a kormány azonnal tegyen valamit, hogy a mentősök méltó körülmények között dolgozhassanak, írja az MTI.

Csütörtökön tette közzé az Index.hu az Alkotás úti mentőállomáson készült képeket, amik annak lesújtó állapotát mutatják be. Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke az OMSZ Budai Mentőállomásának bejárata előtt ezzel kapcsolatban elismételte: ezen a mentőállomáson a mentősöknek megfelelő eszközök nélkül, saját maguknak kell a garázst tisztán tartaniuk. Felháborítónak nevezte, hogy miután a mentősök életeket mentenek, utána még erről is nekik kéne gondoskodni. Az MSZP követeli a kormánytól, hogy azonnal intézkedjen azért, hogy a mentősök méltó körülmények között dolgozhassanak.

Az MSZP-s politikus hozzá tette, közben a sokezres-sok tízezres stadionok pár száz látogatójukat „patyolattisztán” várják. A tisztítószerekkel azt akarják elérni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma küldjön a mentőállomásra valakit, aki az eszközöket felhasználva segít a jelenlegi állapotot megszüntetni.

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője szerint a Fidesz-KDNP-re nem számíthatnak a mentősök sem, hiszen a kormánypártok 2018-as választási programja úgy hangzik: folytatják a lopást és az egészségügy, az oktatás, valamint a szociális ellátórendszer lezüllesztését. A politikus azt mondta, követelik, hogy Orbán Viktor és kormány azonnal számolja fel „az embertelenség minisztériumát” és azonnal zavarja el az „embertelenség miniszterét, Balog Zoltánt”, akit a választások után felelősségre kell vonni.

A helyszínen a sajtótájékoztatón elhangzott kérdésre válaszul Bangóné Borbély Ildikó azt is elmondta, továbbra is Karácsony Gergelyt tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy Magyarországot vezesse, ezt alátámasztják a legfrissebb közvélemény-kutatások is. Orbán Viktor kormányának leváltásában közös felelőssége van minden demokratikus pártnak, hangsúlyozta a politikus, mert csak közösen, együttműködve lehet leváltani a rezsimet.