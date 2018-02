Nem lesz teljes összefogás Kész mellett

- Az LMP korszakváltást szeretne Veszprémben is, ezért Hites Viktort indítja a körzetben – tudtuk meg az ellenzéki párt sajtóosztályától. Mint megírtuk: Mesterházy Attila, a szocialista jelölt csütörtökön jelentette be, hogy visszalép a tavaszi választáson függetlenként induló Kész Zoltán javára a városban. – A városban, ahol „elbukott” a Fidesz kétharmada, nagyobb esélye van egy független jelöltnek, mint egy pártpolitikusnak – mondta Mesterházy, hozzátéve: nem rakják le a kampányeszközöket, Készt fogja támogatni az MSZP helyi szervezete. Az LMP mostani válasza annak fényében különösen meglepő, hogy Gertsmár Ferenc, a párt politikusa január végén jelentette be, hogy visszalép a veszprémi jelöltségtől. Akkor úgy tűnt, hogy az LMP nem indít másik jelöltet, hanem arra buzdítja majd szavazóit, hogy más ellenzéki jelöltet támogassanak a körzetben.