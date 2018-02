Cudar, hazug világ

Gondoltak-e rá, miért van az, hogy évszázadok óta itt állunk a vártán, és még mindig nem adatik meg nekünk, hogy végre letehessük a fegyvert, élhessük a dekadens nyugat békés mindennapjait? A sors keze lenne?

Alighogy megérkeztünk a távoli keletről, s csak épp, hogy végignyilaztuk, romboltuk és raboltuk a nyugatot, máris rendes keresztényekké lettünk, akik azóta is védik a keresztény Európát mindenféle muszlim / tatár-török és egyéb betolakodó hordák ellen. A nyugat pedig ahelyett, hogy megköszönné nekünk, folyamatosan minket pécéz ki bűnbaknak.

De szerencsénkre nemzeti kormányunk van, amelyik akár az ördöggel is szembeszáll, ha valahol, valaki, bárki magyar érdeket és érzelmet sértene. Most épp az ENSZ főtitkára a soros, ő játszik ellenünk a Soros-kottából, de mi akár az ENSZ-ből is kivonulunk, ha így követeli meg a magyar érdek. Szijjártó Péter miniszter azonnal meg is kongatta a vészharangot az ENSZ globális migrációs csomagjának terve láttán.

A dokumentum alapállítása nem felel meg a valóságnak - szögezte le azonnal. Ha az ENSZ február 5-én egy „migrációpárti” javaslatot ad ki, akkor Magyarország ki fog lépni a migrációs csomag tárgyalásáról - fűzte hozzá a külkereskedelmi testületté alakított magyar diplomácia vezetője, nem feledve megjegyezni, hogy meg kell erősíteni a határok védelmét, mert az utóbbi időben ismét szaporodnak a határsértések. Naponta illegális migránsok tucatjai, olykor százai próbálnak meg betörni az országba, mondta Szijjártó, és minden bizonnyal igaza is van. Szerdán lehetőségem volt hosszasan hallgatni a közmédia híreit, ahol félóránként hangzott el, hogy „ismét” 11 migránst tartóztattak fel, és hetet megakadályoztak abban, hogy magyar földre lépjen.

Külügyminiszterünk biztosított, „írjon elő az ENSZ, amit akar, mi megvédjük Magyarország határait és a schengeni határokat". És ha valaki attól tartott volna, hogy talán nem a legjobb dolog az egyetlen világszervezettel szemben is harcot indítani, azt megnyugtathatta miniszterelnökünk tegnap reggeli szokásos rádiós expozéja. Orbán Viktor elmondta, hogy az António Guterres által vezetett ENSZ szerződéstervezete olyan, mintha kimásolták volna a Soros-tervből, de azért még nincs minden veszve, ugyanis „az ENSZ érték, csak nem szabad megengedni, hogy olyan elveket fogalmazzon meg, amelyek ellentétesek Magyarország érdekeivel”. Vagyis ez csak harc, nem pedig háború lesz a 193 tagállamot számláló világszervezet, vagy inkább annak portugál főtitkára ellen.

Vajon az utóbbi időben mi bajuk van ezeknek a portugáloknak velünk, magyarokkal? Még el sem feledtük igazán Tavarest és a jelentését, máris itt van a nyakunkon Guterres migrációs tervezete. Talán nem tetszik nekik, hogy Budapest nemcsak a világgal áll harcban, hanem hadilábon áll a diplomáciával, a jómodorral és a jóérzéssel is? Nos, az ilyesmi megesik, nem mindenki úri szalonokban nőtt fel. Különben is igazunk van, a világ cudar és hazug, valamint magyarellenes.

De sebaj, csinálunk majd magunknak új szervezeteket, ha már mindegyikkel összevesztünk.

Gál Mária