Hazafiak a Sasok ellen a Super Bowl döntőjében

Magyar idő szerint hétfő hajnalban jön a Super Bowl LII, a New England Patriots és a Philadelphia Eagles főszereplésével.

Az Amerikai Egyesült Államok három legnagyobb országos ünnepe a függetlenség napja (július 4.), a hálaadás napja (november havának negyedik csütörtöke), valamint karácsony első napja (december 25.). Negyedikként nyugodtan ide sorolhatjuk a Super Bowlt is, amely jóval több, mint egy amerikai-focimeccs. Az NFL döntője a legnépszerűbb amerikai sportesemény, és hosszú évek óta a legnézettebb tévéműsor: több mint 110 millióan nézik meg évente Amerikában, további tízmilliók a világban. Összehasonlításképpen: az elmúlt 10 évben a Super Bowlt többen nézték a tévében az Egyesült Államokban, mint a baseball-liga, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) és a jégkorongliga (NHL) döntőjét, valamint az Oscar-gálát együttvéve. A sportág fináléja hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend: a tavalyi Super Bowl-hoz kapcsolódó élő közvetítés és a másnapi ismétlés a Nielsen Közönségmérés adatai alapján Magyarországon összesen 477 ezer embert ért el.

Az idei végső csatát – magyar idő szerint vasárnapról hétfőre virradó éjjel 0:30-tól (TV: Sport1) – a tavalyi címvédő New England Patriots és a Philadelphia Eagles játssza majd. Most Minnesota ad otthont a majdnem nemzeti ünnepnek.

– Mindkét csapat megérdemli a részvételt, hiszen konferenciájuk élén zártak és nagyszerűen reagáltak a viszontagságokra. A Patriots-ot - természetesen - ide vártam, és még nagyobb fölényt jósoltam neki az idény előtt, mint a 13-3-as alapszakaszbeli mérlege mutatja – értékelt a Népszavának Herczeg Ádám. A Sport TV szakkommentátora, a Magyar Amerikai Futball Szövetség versenybizottsági tagja szerint sok példa volt idén arra, hogy mennyire "ki tudja nyírni” egy-két fontos játékos kiesése egy csapat szezonját. – Andrew Luck egy meccset sem tudott játszani Indianapolis-ban, Aaron Rodgers hónapokat hagyott ki Green Bay-ben, a Dallas pedig Zeke Elliott eltiltása alatt bukott fontos mérkőzéseket – sorolta a szakértő.

A Patriots más tészta. – Akár a támadó Julian Edelman, akár a védő Donta Hightower korábbi idényekben mutatott teljesítményét elnézve, alapjaiban kellett újragondolni a stratégiát a meglévő állománnyal és Bill Belichick, a legendás Patriots vezetőedző és stábja ezúttal is kihozták a maximumot ebből a keretből – hangsúlyozta Herczeg. A Patriots bejutása nem meglepetés viszont a Philadelphia nagydöntő részvételére csak az elvakult drukkerek fogadtak volna a szezon előtt. Carson Wentz, a csapat első számú irányítójának térdszalag-szakadása után pedig ők sem. – Doug Pederson – a csapat vezetőedzője - kiváló rotációt hozott össze, az NFL legmélyebb kerete az övék, így akárki is kerül pályára, továbbra is frissek és veszélyesek maradnak. Bármilyen hihetetlen, ezt még az irányító poszton is meg tudták húzni, pedig Wentz csúcsformában játszott decemberig – fogalmazott Herczeg Ádám.

Bill Belichik 65 éves, Tom Brady a Patriots 5-szörös SB-győztes irányítója pedig 40. Lehet, hogy a 2020-as évek már nem róluk fognak szólni, de addig a szakértő szerint, a Patriots marad a favorit minden idényben.

Herczeg kérésünkre tippelésre is vállalkozott. – Minden New England meccsen az ő győzelmüket várom, most sincs másként. A Jaguars megmutatta, hogy egy harapós védelem meg tudja keseríteni Brady-ék életét is, és ha az Eagles hasonló szinten tudja majd terrorizálni az irányítót, mint tették a Minnesota QB-jével, Keenummal, akkor lehet esélyük, másképp nem – legalábbis a szakértő szerint.

- Hibátlan meccsre van szükség a Philadelphiától, néhány extra teljesítménnyel, néhány gyenge napot kifogó patriótával és akkor borulhat a papírforma – mondta Herczeg. Az NFL-ben persze bármi megtörténhet, jó példa erre a Patriots két elveszített döntője a New York Giants ellen. 2008-ban és 2012-ben is Bradyék voltak a favoritok, ám mindkétszer a Giants csapata emelhette fel a trófeát.

Pink és Justin Timberlake Karrierje során először Pink énekli majd az amerikai himnuszt a Super Bowlon. A 38 éves énekesnő előtt többek között Lady Gaga, Kelly Clarkson és Alicia Keys is megkapta a megtisztelő feladatot, tavaly pedig a country-sztár Luke Bryan adta elő a dalt. Az SB félidejében Justin Timberlake lép majd fel. Figyelemreméltó, hogy a popsztár utoljára a 2004-es Super Bowl halftime show-jában vállalt szerepet, amely azóta is sokak emlékében megmaradt. Janet Jacksonnal közösen csinálták ugyanis a minikoncertet, aminek végén Timberlake egyszerűen lerántotta Jackson felsőruhájának – az éppen erre kialakított – részét, és így mindenki láthatta az énekesnő mellét és az azt díszítő piercinget. A legutóbbi halftime show-t Lady Gaga kapta, ő úgy kezdte a bulit, hogy leugrott a stadion tetejéről. Biztosak lehetünk benne, hogy idén is meglepik valamivel a közönséget a "legnézettebb szünetben".

Zoltai Ákos