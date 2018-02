7-en a 7-ről: Ön szerint van olyan nemzetközi szervezet, amellyel nem kellene konfrontálódni?

Arató András

Klubrádió

A Fideszen kívül?

Avar János

újságíró

Egy hajdani vicc szerint a Szovjetunió azzal az országgal határos, amelyikkel akar. Hasonlóan Orbán azzal a szervezettel vész össze, amelyikkel neki tetszik. Moszkva sem ürügyért ment a szomszédba… Oroszlánszívű Viktor persze tudja, hogy csak demokratákkal érdemes hadakozni, a diktátorok Nyúlszívű Viktorként ismerik.

Bolgár György

rádiós újságíró

Hogyne. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA. Ezeket Orbán Viktor hajlandó akár örökbe is fogadni és a saját nevére venni. Valószínűleg azért van ez így, mert egyik szervezet sem akar migránsokat betelepíteni Magyarországra. Látják, hogy ez nélkülük is jól megy, elég csak körülnézni a magyar fociban vagy a kézilabdában. A magyar kormány igenis humánus: befogadja a hozzánk menekülő sportolókat.

Farkasházy Tivadar

Hócipő

Nem tudom, miért akad fenn mindenen a Népszava, az ENSZ egy sóhivatal, rajtunk se segített 1956-ban, az Európai Unió, az Európai Bizottság, az Európai Tanács pedig a bürokrácia melegágya, sérteget a pénzével, ezek nem komoly szervezetek, a CÖF is elment eléjük kiabálni, bár New Yorkban még nem voltak, pedig a Dunán van olyan busz, amelyik a vizet is bírja.

Horváth István

hírlapíró

Nincs! Ez a rablóbanda mindenkivel szembeszáll.

Horváth Zoltán

újságíró

Természetesen, ha a kormány elvszerűen és karakán módon kíván eljárni, senkivel nem tehet kivételt: mindenkivel konfrontálódni kell. Kockázat nincs a dologban egy szál se - a költségeket és következményeket a béketűrő adófizető önként és dalolva állja...

Veress Jenő

a Népszava főmunkatársa

Elsőre majdnem azt írtam, hogy már nincs is olyan, amelyikkel nem rúgtuk össze a port, hiszen még a világegyetemet is Soros pénzeli. De aztán találtam párat, amivel azért nem akasztanék bajuszt a helyükben: például NATO, Cserkészlány Világszövetség, no meg a Nemzetközi Alzheimer Társaság.