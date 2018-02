Az LMP korszakváltást szeretne Veszprémben is, ezért Hites Viktort indítja a körzetben – közölte lapunkkal az ellenzéki párt sajtóosztálya. Így Mesterházy Attila, az MSZP jelöltje hiába jelentette be csütörtökön, hogy visszalép Kész Zoltán javára a városban, a független jelölt mellett – most úgy tűnik – nem lesz teljes összefogás. Pár napja még nem így nézett ki: a 2015-ös időközi választáson győztes Kész Zoltánnal szemben az MSZP-n kívül a Demokratikus Koalíció és az Együtt sem állított senkit, sőt január végén Gertsmár Ferenc, az LMP akkori jelöltje is visszalépett.

Teret kívánok engedni olyan jelölt számára, aki az LMP által választott kampánystratégiába jobban illeszkedik – indokolta akkor a döntését Gertsmár. Az ellenzéki párt lapunknak küldött mostani válasza annak fényében különösen figyelemreméltó: januári sajtóhírek szerint az LMP nem akart Gertsmár helyett másik jelöltet indítani, inkább más ellenzéki jelölt támogatására buzdított a körzetben.

– Jó és felelősségteljes döntést hozott Gertsmár, aki kiválóan ismeri Veszprémet, és tudja, hogy a helyieknek ez az akarata – mondta lapunknak Kész Zoltán. A független jelölt szerint aki látja a méréseket, az tisztában van azzal, hogy Veszprémben ő az esélyes jelölt a kormánnyal szemben. – Aki ellenem indít bárkit is, az a Fideszt segíti – hangsúlyozta Kész, hozzátéve: az ellenzék egységes fellépése a siker alapfeltétele. Arra a kérdésünkre, hogy a Jobbikkal is együttműködne-e, a független jelölt azt mondta: az elmúlt 3-4 évben az időközi választások megmutatták, hogy már nem a pártokról van szó, hanem a választókról. – A választói akarat pedig az, hogy mindenhol egy jelölt legyen a Fidesszel szemben – mondta a politikus.

– Én racionális döntést hoztam, az LMP-nek pedig azt üzenem, hogy a korszakváltást úgy tudják támogatni, ha visszaléptetik a jelöltjüket Kész Zoltán javára – szögezte le a Népszavának Mesterházy Attila.

Az LMP évek óta tartó, mindenkit elutasító politikájában egyébként úgy tűnt történt egy kis elmozdulás. Hadházy Ákos, társelnök lapunknak adott interjújában azt mondta, lehetnek megegyezések a párthoz nem tartozó emberekkel is, míg Szél Bernadett a Heti Válasznak fogalmazott úgy, hogy márciusig bármi megtörténhet. Igaz a társelnök kemény szavakkal bírálta Karácsony Gergelyt, szerinte, ha az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje annak idején "nem szakítja szét az LMP-t a társaival, másképp nézne ki az ellenzéki térfél". Ám most, "végképp más térfélen focizunk".

Érdemes felidézni a körzetben bő két éve tartott időközi választás eredményét: Kész Zoltán 42,8 százalékot kapott, a második helyen a kormánypárti Némedi Lajos végzett 33,5 százalékkal, a jobbikos Varga-Damm Andrea 13,9, míg az LMP-s Gertsmár Ferenc 4,5 százalékot szerzett. A három évvel ezelőtti eredmény azért is volt meglepő, mert 2014-ben a fideszes Navracsics Tibor 20 százalékot vert az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP jelöltjére.

