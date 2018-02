Jó híreket rendel a kormány

Központi utasításra heti két pozitív kicsengésű médiamegjelenést kell prezentálniuk kórházukról az igazgatóknak – értesült a Népszava.

Az egészségügy hírének gyógyítását is a kórházaktól várja a kormányzat – csak így magyarázható, hogy új feladatot kaptak a gyógyító intézmények vezetői. Hetente két róluk szóló, a médiában megjelent pozitív hírt kell küldeniük a "központba". Ha ezt esetleg elmulasztják, figyelmeztetik őket kórházfenntartó hivatalból. Információink szerint a feladat szellemi atyját nem a szakállamtitkárság vezetői között kell keresni: ott még azt sem tudják, hogy a kormánypropaganda gépezete pontosan mire, hogyan kívánja felhasználni az intézményvezetők által gyűjtött médiamegjelenéseket. A kórházakat már így is sikerült izgalomba hozni, erre utal legalábbis az: már van olyan intézmény, ahol sajtófigyelést is megrendeltek, hogy teljesíteni tudják ezt az újabb fenntartói kérést. Lapunk úgy tudja, hogy van ahol a kormányközeli médiafigyelő céget, a Nézőpont csoporthoz tartozó Médianézőt bízta meg a kórházáról szóló hírek gyűjtésével.

A Népszava által felhívott intézményvezetők elismerték, hogy van ilyen feladat, de nyilatkozni egyikük sem akart. Érzékeltették, hogy nincsenek nagyon meglepve, "van gyakorlatuk az elhallgatásban", és a "hülye feladatok" teljesítésében. Mint emlékezetes, hat évvel ezelőtt az Emberi Erőforrások Minisztériumának Költségvetési Főosztálya elrendelte a lovak megszámlálását a kórházakban. Akkor a kórházi vezetők egy hetet kaptak lovaik megszámolására, a tenyészkancák, a mének, a csikók számbavételére, az eredmény jelentésére.

Az emlékezetes lószámlálás után néhány héttel a kórházaknak a lábtörlőket, majd azt kellett ripsz-ropsz fölmérniük, hogy hol és milyen állapotban vannak a kegyeleti szobák a kórházakban. Tavaly nyár óta pedig táblázatban kell gyűjteniük, és minden nap reggel nyolcig továbbítaniuk a fenntartónak a „rendkívüli” napi eseményeket.

Most annyi könnyebbségük azért van – mondta az egyik lapunknak nyilatkozó kórházigazgató –, hogy a kampány időszakban szinte naponta fordul meg fideszes képviselő, vagy jelölt valamelyik kórházban, hogy átvágjon egy nemzeti színű szalagot vagy ígérjen valami nagyot.

A most rendelt jó hírekkel van is mit ellensúlyoznia az apparátusnak. A napokban derült ki például az, hogy az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index (EHCI) 2017-es jelentése szerint – amit a Napi.hu idéz részletesen – Magyarország egyértelműen a sereghajtók közé tartozik az európai országok egészségügyét rangsoroló legújabb listán. 35 országból alig van a magyarnál rosszabbra értékelt rendszer. A szlovákok, a szlovének és a csehek már felzárkóztak az éllovas országokhoz, a listavezető változatlanul Hollandia és Svájc. Ebben a jelentésben például a betegellátás eredményességét 9 indikátor jellemzi, többek között a szívinfarktus és a stroke 30 napos halálozási rátája, a csecsemőhalandóság, a rákbetegség túlélése, a potenciálisan elvesztett életévek, a kórházi fertőzések és az abortuszok száma. Ezekből négy magyar mutató is "hibalistás": a szívhalál és a rákbetegség túlélése, a kórházi fertőzések és az abortuszok száma miatt kaptunk rossz pontot.

A legtöbb problémát a szervezetlenség, az orvos és nővérhiány okozza. Így például hiába költöttek az utóbbi években a Merényi Kórház pszichiátriájának felújítására 69 millió forintot, mert az intézmény szakemberhiány miatt hónapok óta szüneteltetni kénytelen az aktív betegek ellátását szolgáló ágyainak felét. Emiatt már októbertől kérték az ellátási területük jelentős csökkentését. Így két nagy fővárosi kerület pszichiátriai betegeit az ÁNTSZ – úgy tudjuk, májusig érvényes – határozata szerint a főváros másik nyolc intézményében látják el. Mindez azért is érdekes, mert a kormányzat most 700 milliárdot készül arra költeni, hogy újabb nagy kórház centrumokat építsen, egyet éppen oda, Dél-pesti Centrum néven, ahol már most sincs szakember a pszichiátriai betegek ellátására.

Danó Anna