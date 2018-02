Vérfagyasztó doppingesetekre számít a magyar szakértő

Jelenleg több magyar doppingügy is folyamatban van, egy esetben pedig a napokban fel kell függeszteni a sportoló versenyengedélyét, ha a B minta - az esetek csaknem 100 százalékához hasonlóan - most is pozitív eredményt hoz - jelezte az InfoRádiónak adott interjúban Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője. Arról is beszélt, hogy lesznek vérfagyasztó doppingesetek idén a világban. Egyelőre nem lehet nyilvánosságra hozni az eset részleteit, így lehet, hogy hónapokig nem kerülhet nyilvánosságra az érintett sportoló neve.