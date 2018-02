Super Bowl - Szinte egész Amerika fohászkodik

A Super Bowl előtt egységbe forrtak a szurkolók: közösen könyörögnek, hogy ne a New England nyerjen.

Úgy látszik, az Egyesült Államokban végképp megelégelték a Patrióták egyeduralmát. A New England-drukkereken kívül mindenki azért fohászkodik, hogy kivételesen ne a Hazafiak győzzenek. Vágyukat – vették észre a bowl.hu fórumozói – dalba öntötték.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezik a profi amerikai foci nagydöntőjét. A New England Patriots nyolcadik alkalommal került be a Super Bowlba, ellenfele a Philadelphia Eagles lesz. Az esélyekről itt írtunk.

Ha a sors majd úgy hozza, hogy borul a papírforma, és az Eagles behozhatatlannak tűnő előnnyel vezet, javasoljuk, senki ne feküdjön le aludni. A New England tavaly teljesen reménytelen helyzetből fordította meg a meccset az Atlanta Falcons ellen (egyúttal a sportág első hosszabbításos döntőjét produkálta).

A Tom Brady irányításával felálló Hazafiak egyszerűen verhetetlennek tűnnek. A Philadelphia azonban nem csak a szurkolók kollektív akaratából meríthet erőt: az ötszörös bajnok New England neve mellett két elveszített döntő is van. Ahogyan arra beharangozó cikkünkben is emlékeztettünk, a Patriótákat mindkétszer a jóval esélytelenebbnek tartott New York Giants győzte le a Super Bowlban.

Cz. G.