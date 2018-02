Lukács Archívum - Mégsincs megállapodás

Cáfolta a Lukács György Nemzetközi Alapítvány (LANA), hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) visszavonta döntését a Lukács György filozófus otthonában kialakított archívum felszámolásáról, az ott tárolt kéziratok elszállításáról. Az alapítvány szerint egyelőre semmilyen megállapodás nem született a LANA és az MTA között.

Ez azért különös, mert az akadémia – több száz külföldi és hazai tudós tiltakozása után – pénteken közleményt adott ki, és abban azt írta: Lovász László MTA-elnök és Kelemen János, a LANA kuratóriumi elnöke abban állapodott, hogy a Lukács György egykori Belgrád rakparti lakásában kialakított kutatóhely nem szűnik meg. Noha a lakást már január közepén elkezdték kiüríteni, az MTA szerint ez csak renoválás miatt történik, ennek végeztével visszakerülnek a lakásba Lukács könyvei és a rá vonatkozó irodalom.

Az akadémia közleményében azt is írta: a Lukács-hagyaték rendezésének lépéseiről is megállapodtak – csakhogy a LANA szerint erről szó sincs. "Az elnökök beszélgetésében természetesen csak szándékokról esett szó, ahogy a nyilatkozat is csak a felek kölcsönös jóakaratát rögzíti" – közölte az alapítvány nevében Mesterházi Miklós filozófus. Mint írta, az MTA közleményében továbbra is megjelenik az az elképzelés, mely szerint Lukács kéziratait eltávolítanák az archívumból. A LANA ezt elfogadhatatlannak tartja, hiszen így lényegében értelmét vesztené, "nevetségessé válna" a kutatóhely. Mesterházi szerint a közleményt a részleteket is érintő tárgyalásokat és egyeztetéseket megelőzve adta ki az MTA.