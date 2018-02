Horogkeresztes lövöldözés Olaszországban

Rasszista indíttatású támadás történt bevándorlók ellen az olaszországi Maceratában. Az eset rányomhatja bélyegét az olasz választási kampányra.

A feltételezett elkövető, aki hat személyt sebesített meg, tavaly a bevándorlásellenes és euroszkeptikus Északi Liga (LN) képviselőjelöltjeként indult az önkormányzati választáson. Marco Minniti belügyminiszter azt közölte, egyértelműen idegengyűlölet vezérelte a lövöldözőt, aki a fasizmussal és a nácizmussal is rokonszenvezett. „Elfogadhatatlan, ami történt” – fogalmazott. Semmilyen bűncselekményt nem lehet ideológiával igazolni – mondta. Hozzátette: „az olasz állam különösen keményen fog fellépni azok ellen, akik erőszakot terjesztenek, állítsuk meg ennek veszélyét, a gyűlölet és erőszak nem oszthat meg bennünket.”

Médiaértesülések szerint a tettes kizárólag afrikai menekültekre tüzelt gépkocsijából. Paolo Gentiloni olasz kormányfő felszólította honfitársait, tegyenek meg mindent azért, hogy ne legyen úrrá a gyűlölet a társadalmon.

A férfi a település több pontján is használta fegyverét. A rendőrség a Twitteren annyit közölt, hogy hat közép-afrikai bevándorló sebesült meg, öt férfi és egy nő, 21 és 33 év közöttiek: négyüket már kiengedték a kórházból, kettőjük állapota súlyosabb, mert a lövések végtagjaikat érték. Egyiküket meg kellett műteni.

Mielőtt az elkövetőt őrizetbe vették volna, a rendőrség arra kérte az embereket, ne hagyják el otthonaikat. A tettes, a 28 éves Luca Traini a 2017-es önkormányzati választáson indult az Északi Liga színeiben. Az autós üldözést követően a férfi végül kiszállt a kocsiból, és megadta magát: olasz nemzeti színű zászlót terített a vállára, és magasba lendítette a karját az olasz fasizmus idejéből ismert köszöntéssel.

Matteo Salvini, a párt elnöke, aki nemrégiben példaképének nevezte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, elismerte ugyan, hogy az LN képviselőjelöltje volt a férfi, de sok önkritikát nem gyakorolt, szerinte nem a pártja gyűlöletkeltő megnyilatkozásai tehetnek erről. Úgy vélte, „nyilvánvaló”, hogy a menekültek „szervezett, mások által finanszírozott betelepítése”, valamint az „ellenőrizhetetlenné vált” menekültáradat vezetett idáig, s szerinte azokat terheli a felelősség, akik „elárasztanak bennünket a menekültekkel”.

A lövöldözés után válságtanácskozást tartott Marco Minniti belügyminiszter Paolo Gentiloni kormányfővel. Nagy kérdés, hogy az eset milyen hatással lesz majd a március 4-én esedékes olasz parlamenti választásra. A voksolásig tartó egy hónapban még változhat az egyes pártok megítélése, s a mostani lövöldözés lehetőséget adhat a kormányzó Demokrata Pártnak (PD) arra, hogy rámutasson: a gyűlölet győzedelmeskedhet, ha az Északi Liga bekerülne az új kabinetbe. A legutóbbi közvélemény-kutatások továbbra is azt sugallják, hogy patthelyzet alakulhat ki a voksolást követően, bár az tény, hogy a trend a Silvio Berlusconi által fémjelzett jobboldali koalíció lassú, de folyamatos megerősödését mutatja. Ez a blokk megközelítheti a negyven százalékot is. Ha azonban a mostani lövöldözés miatt egy-két százalékkal csökkenne Matteo Salvini pártjának népszerűsége, az megerősítené azokat a feltételezéseket, amelyek szerint egyik párt sem lesz képes kormányt alakítani a következő parlamenti választás után.

A legnépszerűbb párt ugyan továbbra is az Öt Csillag Mozgalom (M5S), ám a várhatóan 27 százalék körüli eredménye messze nem lesz elég az új kabinet életre hívásához. Akadnak azonban olyan vélekedések is, amelyek szerint a voksolást követően összefoghat a két populista párt, az M5S, valamint az Északi Liga. Ez valóságos horror- forgatókönyvvel érne fel az Európai Unió számára még akkor is, ha egyik politikai erő sem törekszik Olaszországnak az Európai Unió­ból, illetve az eurózónából való kiléptetésére.

A Demokrata Párt megrekedt a 23-24 százalék körüli szinten. Semmi sem utal arra, hogy a következő egy hónapban megváltozna a trend, és hirtelenjében megindulna felfelé a PD népszerűsége. Ez azért sem látszik valószínűnek, mert Matteo Renzi pártelnök még saját pártjában is nagy felzúdulást keltett azzal, hogy képviselőjelöltnek egy sor választókörzetben olyan személyeket tett meg, akik közismerten közel állnak hozzá.

Gyilkosság áll a háttérben A lövöldözés kapcsolatban állhat azzal, hogy Maceratában pár nappal ezelőtt egy 18 éves olasz lány feldarabolt holttestére bukkantak rá két bőröndben – emlékeztetett az MTI. A gyilkosság elkövetőjeként egy nigériai származású bevándorlót vettek őrizetbe a hatóságok. Az áldozat és a gyilkossággal vádolt nigériai férfi is drogfüggő volt. A meggyilkolt lány még működő Facebook-profilján számos idegengyűlölő, migránsellenes komment jelent meg. A szombati lövöldözés szemtanúi a támadó autóját is azon a környéken is látták, ahol az olasz lány holttestét megtalálták. A Maceratában élő nigériai közösség szombat délutánra szolidaritási megmozdulást tervezett a meggyilkolt lány emlékére, ezt a lövöldözés miatt elhalasztották. Marco Minniti belügyminiszter erre az esetre utalt, amikor azt mondta, senki sem engedheti meg magának egy demokráciában, hogy maga szolgáltasson igazságot.

Rónay Tamás