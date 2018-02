Fiatalok szembesítő össztüze

A színművészeti egyetemisták a FACT Fesztiválon mutatták be vizsgaelőadásaikat, közöttük, több figyelemre méltó, a tabukat bátran áttörő darabot.

Izgalmas összegyűjtve találkozni a színművészeti egyetemisták produkcióival. Az ötlet Kiss Csaba rendező, egyetemi tanáré, aki már Miskolcon elindította a sorozatot, amelyben a hazai és külföldi növendékek előállnak a vizsgaprodukcióikkal, és azokat megmutatják a közönségnek és egymásnak is.

A fesztivál tavaly FACT néven a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen talált új otthonra. Másodszor rendezték meg ezen a hétvégén. Kiegészült sok, főleg filmes kísérő programmal, konferenciával, a látványtervezők is kiállítottak, de a vizsgaelőadások kerültek leginkább fókuszba.

A nyitóprodukciót, Shakespeare Ahogy tetszikét, a színészként és rendezőként is egyre keresettebb ifj. Vidnyánszy Attila vitte színre. Ráadásul volt tanára Hegedűs D. Géza mostani, harmadéves osztályával. Tavaly a Madách Színház Shakespeare Fesztiválján volt a premierje és felújítva januárban bekerült az Ódry Színpad repertoárjába. Igazi vizsgaelőadás, a növendékek szinte mindent megmutatnak, amit eddig megtanultak. Sokat táncolnak, zenélnek. Felskiccelik a legkülönbözőbb stílusokat. A néptánctól Cseh Tamásig a mai modern slágerektől a klasszikusokká váltakig van itt minden. Csakhogy ami például ifj. Vidnyánszky korábbi, nagy sikerű rendezésében, a Liliomfiban kimunkáltnak, kreatívnak és összművészetinek tűnt, az itt lehet, hogy a próbaidő hiányában elnagyoltabb, eklektikusabb. Mindenesetre az osztály és a rendező találkozása látszik, hogy mindkettőjük számára inspiráló volt. Vannak is pergő, és kellemes meglepetést okozó részek, de összességében a nagy várakozást csak részben igazolja a produkció.

Nagyon erős és részletgazdag viszont Euripidész Bakkhánsnőkje, amely szintén a Színház- és Filmművészeti Egyetem előadása és a rendező szakos Nagy Péter István vitte színre. Az előadást a rendező osztálytársai, Horváth Csaba harmadéves fizikai színházi koreográfus-rendező szakos növendékei játsszák és ez látszik is az előadáson. A mozgás, a testek játéka a főszereplő. Elképesztő, ahogy a fiatalok mennyire bátran és természetesen használják a testüket a színpadon. Az eredmény pedig az, ami Horváth Csaba jó előadásainál, mindent ki lehet fejezni a testtel és néhány kellékkel. Az egészen megrendítő, amikor az anya tésztát gyúr és szembesül, azzal, hogy a széttépett áldozatban fia darabjaira lelt, arcán szétsimítja a tészta darabjait, így válik jelképesen újra a testének részévé. Egészen katartikus produkció, érdemes lenne külföldön is megmutatni.

A Kaposvári Egyetem a negyedéves osztály diploma-előadásával, az Ördögűzőkkel érkezett. Az osztályfőnökük, Uray Péter rendezte Arthur Miller Salemi boszorkányok című drámájának alapján. A mű - ahogy Uray is fogalmazott az előadást követő beszélgetésen - nagyon is aktuális. Szembesít azzal bennünket, hogy miként szabadulhat el a gyűlöletkeltés. Hogyan működik, amikor célpontokból bűnösöket kreálunk és miként hat ez egy közösségre. Kíméletlenül szembesít akaratlanul azzal is, ami ma bennünket körülvesz. Néhány kiemelkedő egyéni teljesítmény is társul a diplomavizsgához.

Alhangya Fotó: Szkárosi Zsuzsa

Forgács Péter nem először rendezte meg Martin McDonagh Alhangya című művét, korábban a Vígszínház Házi Színpadán, most pedig az Ódry Színpadon Novák Eszter negyedéves zenés osztályával vitte színre a kegyetlenül abszurd drámát. A növendékek különböző díszletkitakarásokban játszanak. Értik az abszurd nyelvét és a mögöttest is. Lazán lekottázzák a forradalmárnak beállt bombákat robbantó, ha kell gyilkoló, de a macskáját érzően szerető főhős pimaszul provokatív történetét.

És aztán szombat éjjel még egy nehéz történet, Lars Norén: Az éjszaka a nappal anyja című darabja, amely hallgatói kezdeményezésre jött létre a színészhallgató Fehér András rendezésében, négy szereplő, Koller Krisztián, Konfár Erik, Hajdu Tibor és Vilmányi Benett elővezetésében. Utóbbi a Terápia című sorozatban, vagy a Radnóti Színház színpadán is bizonyította már a tehetségét. Itt a másságával és a lázadásával küzdő deviáns kamaszt játszik rendkívül bátran. A családi dráma olyan mélységeket tár fel, amiről még pszichiátriai terápián sem nagyon illik beszélni. És nem kegyelmez, az arcunkba vágja, hogy olykor valóban nincs kiút.

Hová szerződnek? Sokszor felvetődő kérdés, hogy miként tudnak elhelyezkedni a színművészeti egyetemek végzett hallgatói. A Kaposvári Egyetem negyedéves, most gyakorlati évüket töltő hallgatói arról számoltak be, hogy ők szerencsések voltak, hiszen mindegyikük talált színházat, ahol dolgozhatnak. Sokan vidéken, Nyíregyházán, Kecskeméten, Zalaegerszegen játszanak, de többeket a Nemzeti Színházba hívtak, amit az egyetem rektorhelyettese Vidnyánszky Attila vezet. Az osztályvezető Uray Péter furcsállta ugyanakkor , hogy a színházigazgatók nem tolonganak a vizsgaelőadásokon, hogy tehetséges fiatalokat szerződtessenek és ez állítólag Budapesten a színművészetin is jellemző.

Infó: FACT - Színház-és Filmművészeti Egyetemek Nemzetközi Fesztiválja

2018. február 1-4

Színház-és Filmművészeti Egyetem Budapest

Balogh Gyula