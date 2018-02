"Annyi a falvaknak"

Tízből kilenc településvezető úgy véli: a Fidesz valóban megszüntetné az önkormányzatiságot a községekben, kisvárosokban, ha újra teljhatalmat kapna.

Számítások szerint évente legfeljebb tízmilliárd forint megtakarítást eredményezne, ha megszűnnének a kistelepülési önkormányzatok: ez egy "izmosabb" futballstadion ára. Tudósítóink országszerte közel félszáz polgármestert kérdeztek meg arról, elhiszik-e, hogy a Fidesz gyakorlatilag lenyakazná az önkormányzatokat, s újabb kétharmados többségük esetén 2019-ben az ötezer fő alatti településeken már nem választhatnának a hagyományos értelemben vett képviselő-testületeket. A szabadpecs.hu által korábban megszellőztetett tervek szerint a helyi közösség egyetlen elöljáróra voksolhatna, aki ezt követően a járási székhelyeken működő közgyűlésekben képviselhetné választóinak érdekeit.

Az általunk megkérdezett polgármesterek kilencven százaléka – függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy épp ellenzéki beállítottságú településvezetőről volt-e szó – elképzelhetőnek tartott egy ilyen forgatókönyvet. Szerintük nyilvánvalóan nem a takarékosság vezérelné a kormányzatot, sokkal inkább az, hogy a kormány az utolsó emberig érő "kontrollt akar". Ezt pedig csak a jelenlegi képviseleti rendszer átalakításával érhetnék el. Faluhelyen, s kisvárosokban ugyanis szavazásnál általában nem azt nézik az emberek, hogy ki, melyik párt jelöltje, hanem az emberi kapcsolatok számítanak. A nagyobb települések polgármesterei szerint elképzelhetetlen, hogy egy 3-5 ezres városnak ne legyen saját képviselő-testülete, s járási központokban döntsenek a sorsukról, de egyfajta racionalizálást el tudnának képzelni.

Marenics János, a kilencezer lelkes Siklós polgármestere szerint a pár száz lakosú települések esetében valóban pazarló megoldás 4-5 fős képviselő-testület fenntartása, elegendő lenne egyetlen választott vezető, aki a körjegyzőségek segítségével vezényelné faluja minden dolgát. Mali Zoltán, a százfős Drávapiski polgármestere úgy látja, hogy az aprófalvakban egy „tökös” és hozzáértő településvezető gyorsabban és hasznosabban dolgozna a falujáért, mint a testülettel állandó egyeztetési kényszerben lévő polgármester, de a demokráciának ára van. A Pécstől 12 kilométerre lévő Görcsöny polgármestere, Sz. Koncz István nem tartja valós indoknak, hogy a Fidesz célja a spórolás lenne: náluk például a falu öt képviselőjének tiszteletdíja és költsége nem éri el az évi hárommillió forintot. Észak-Magyarországon beszéltünk olyan, a Fideszhez kötődő polgármesterrel, aki elismerte, hogy belső berkekben hallott ugyan a tervezetről, de addig nem akar foglalkozni az esetleges átalakítással, míg munkaanyagként meg nem kapja azt.

Noha a megkérdezettek elsöprő arányban vélték úgy, hogy létezik koncepció az önkormányzati rendszer totális átalakításáról, sokan azt is hozzátették: szerintük a Fidesz kétharmados parlamenti többség esetén sem merné meglépni ezt, ugyanis épp legfőbb bázisukon, vidéken csappanna meg a népszerűségük. Ám rögtön hozzátették: ma már mindent és mindennek az ellenkezőjét is el tudják képzelni. Választási szempontból is érdekes lehet a kiszivárgott tervezet, hisz mivel a polgármesterek ennek megvalósulása esetén elveszthetik hivatalukat, érdekükben állhatna, hogy Orbán ellen hangolják a helyieket a tavaszi parlamenti választás kampányában.

Volt, aki szerint ez azért nem történik meg, mert a polgármesterek egy része abban bízik, hogy ha nem választással, akkor kinevezéssel, de mégiscsak ő lesz a poszt várományosa, így inkább nem keres konfliktust. Köteles László, a Zemplén megyei Komlóska polgármestere szerint azonban már nincs mit mérlegelni, ha a kormánypárt újrázhat, akkor végleg megszűnik a helyi demokrácia. Visszatér az egypártrendszer, a "központból" vezérelnek mindent, csurgatott vagy épp nem csurgatott pénzekkel verve le lázadást, ellenvéleményt.

Önkormányzatok célkeresztben Korábban a Népszava is írt egy olyan "titkos", először 2015-ben felbukkant tanulmányról, amelyben a polgármesteri hivatalok megszüntetésének, s a helyi önrendelkezési jogok drasztikus csorbításának hatásait elemzik. A rejtélyes dokumentum azt taglalta, hogyan lehetne minél inkább szűkíteni az önkormányzatok önállóságát, központosítani az adatbázisukat, s ellenőrizni a költéseiket. A lapunk birtokába jutott anyag több oldalán ott szerepel a „Nem publikus! Nem jóváhagyott!" felirat. A dokumentum szerzői már az első oldalon jelzik, hogy a kormány által bevezetni tervezett, s minden önkormányzat számára kötelezővé teendő, a költségeiket ellenőrző ASP-rendszer biztosítja, hogy a települések szoros kontroll alatt működjenek. Nos, a rendszer azóta már a hazai települések jó részén működik is, végleges telepítése 2019-re befejeződik. Noha 2016 februárjában, Hegedűs Lórántné jobbikos képviselő kérdésére Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter kategorikusan tagadta, hogy át akarnák alakítani az önkormányzati rendszert, az eltitkolt tervezetből nagyon gyorsan mégis valóság lett.

