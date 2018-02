Lázadók sikere Szíriában

A szíriai Idlib tartományban a lázadók lelőttek egy orosz gépet. Bár a pilótának a moszkvai védelmi minisztérium közlése szerint sikerült katapultálnia, a felkelők végeztek vele. A Szuhoj Szu-25-ös vadászgépet egy mobil rakétavédelmi rendszerrel lőtték le egy olyan területről, amely az egykori An-Nuszra Front ellenőrzése alatt áll. A londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) vezetője, Rami Abdel Rahman arról számolt be, hogy a vadászgépet Maaszran nevű telepítés fölött semmisítették meg. Szintén megerősítette a pilóta halálát. A szervezet kiterjedt aktivista hálózattal rendelkezik Szíriában.

Az orosz védelmi tárca úgy tudja, hogy a pilóta fegyverrel harcolt a „terroristák” ellen, amikor el akarták őt fogni. Megtorlásként az orosz hadsereg a térséget bombázta és hivatalos közlés szerint legalább 30 milicistával végzett.

A Hajat Tahrir al-Sam nbevű dzsihadista szövetség azt állította, fegyveresei lőtték le a gépet, amikor az Szarakeb városa ellen hajtott végre bevetést, közölte a szervezet egyik parancsnoka az egyik közösségi oldalon. A lázadók által ellenőrzött Idlib tartományban sok iszlamista és dzsihadista csoport fejt ki komoly aktivitást. A Hajat Tahrir al-Samot az al-Kaida egykori sejtje, a Fateh al-Sam dominálja.

A szíriai kormánycsapatok december vége óta támadják orosz segítséggel Idlib tartományt. Ez a legjelentősebb terület, amely még a lázadó kezén van. A szíriai lázadóknak korábban több szíriai gépet sikerült lelőniük, orosz felségjelzésűt viszont alig. Eddig arra is ritkán volt példa, hogy a lázadók mozgatható rakétavédelmi rendszert vessenek be. Ezért az orosz légierő, illetve az amerikaiak által dominált nemzetközi koalíció is nagyrészt ellenállás nélkül hajtotta végre bevetéseit.

Közben egyre többen menekülnek el a harcok elől Szíriában. December közepe és január közepe között negyedmillióan hagyták el otthonaikat Idlib tartományban. Sokan menekültek el Afrin régiójából is, ahol a török hadsereg indította meg néhány hete Olajág nevű hadműveletét a kurd Népvédelmi Egységek (YGP) ellen. A Human Rights Watch szerint sokan gyűltek össze a török határnál, ők akár az életük kockáztatása árán is megpróbálnak átjutni Törökországba. Emberi jogi aktivisták szerint a török biztonsági erők a határon éleslőszert is bevetnek velük szemben. Recep Tayyip Erdogan szóvivője azonban „valószínűtlennek” nevezte ezt az állítást. A hétvégén több török katona halt meg az afrini bevetésben.