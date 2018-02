E-sportba is önti a pénzt a kormány

Lehet-e fotelből sportolni? A kabinet szerint igen: az ágazatra – amelyben a virtuális futball is ott van – első lépésben kétmilliárdot szánnak.

Nemcsak focira és stadionokra áldoz az Orbán-kabinet: a Magyar Közlönyben nemrégiben jelent meg a kormányhatározat, amely szerint a visegrádi együttműködés elmélyítése érdekében Magyarország elektronikus sport (röviden e-sport) bajnokságot és konferenciát rendez a visegrádi négyek részvételével. Ennek szellemében támogatja az e-sport sportként való elismerését, a bajnokság és konferencia megrendezéséhez pedig legfeljebb 1 milliárd 999 500 forintnyi támogatást nyújt az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesületnek.

Az elektronikus sportnak egyes földrészeken komoly kultusza van, világbajnokságokat rendeznek, a legjobb versenyzők pedig dollármilliókat kaszálnak. Az, hogy van átjárás a virtuális világ és a valóság között, Michelisz Norbert autóversenyző példája is igazolja: ő előbb vált ismertté szimulátoros autóversenyzőként, mint a valódi pályákon, igazi autóval. Nálunk az idők szavát felismerve elsőként a diósgyőri DVTK alapított e-sport szakosztályt. (a sportág ifjonti mivoltát az is jól jellemzi, hogy használói egyelőre nem döntötték el, kötőjellel vagy egyben írják-e.) A borsodiak honlapján olvasható leírás szerint az e-sportolók professzionális módon, versenyszerűen foglalkoznak az egyes videojátékokkal, a versenyzőknek pedig – hasonlóan például a sakkhoz –, a komoly szellemi igénybevételen túl fizikálisan is felkészültnek kell lenniük.

– Bár hazánkban egyelőre még viszonylag szűk réteg számára ismert az e-sport, határainkon túl hatalmas tömegek, telt házas stadionokban figyelik a játékosok kattintásait. A mérkőzések élő közvetítései nem ritkán több tízezres közönséget vonzanak, a videó-megosztó portálokon sokmilliós nézettséget érnek el a játékosok által feltöltött videók, egyes országokban pedig már külön sportlétesítményeket építenek ennek a szenvedélynek hódolva. A legjobb versenyzők jelentős pénzdíjakért indulnak, amelyek díjazása akár a wimbledoni tenisz grand slamét is meghaladja, s néhány éve már profi ügynökségek képviselik a kiemelkedő játékosokat – népszerűsítették a sportágat a dvtk.eu-n. Diósgyőrben egyébként elsősorban a futballhoz, a kosárlabdához és a jégkoronghoz kapcsolódó játékokat és játékosokat helyezték egyesületi keretek közé, s hivatkoztak arra is: a nagy nyugat-európai klubok közül már szinte mindegyik elindított e-sport szakosztályt.

Debrecenben egy lépéssel a miskolciak előtt járnak: ott az egyetem támogatásával létrehozták a DEAC Hackers e-sport szakosztályt, szeptembertől pedig az Informatikai Karon e-sport kurzust indítanak a Programtervező Informatikus BSc szakon. Az érdeklődés nagy, várhatóan egy vagy két kurzust hirdetnek, amelyen összességében 32 hallgató vehet majd részt. Ilyen képzés külföldön már régebb óta elérhető: az angliai Staffordshire egyetemen van például egy három éves "Games Studies" szak.

A hazai kurzus ötletgazdája és tárgyfelelőse Bátfai Norbert adjunktus a Népszavának arra a kérdésére, hogy milyen készségeket fejleszt az e-sport, úgy válaszolt: érdemes különbséget tenni az adott játékok típusai alapján, de általánosságban ilyen például a gyors helyzetértékelés, döntéshozás képességének fejlődése, a kommunikációs és az irányítókészség. – Amivel jómagam mélyebben foglalkozom, az a vizuális bemenet felvételi képessége és annak feldolgozása alapján a folyamatos motoros válasz – mondta. – A gyakorlatban már kifejlesztettünk egy mérőprogramot, amely azt vizsgálja, hogy a játékos az egyre bonyolultabb szinteken előre haladva mikor veszti el a kontrollt a karaktere felett, majd csökkenő impulzusok mellett mikor tudja újra visszaszerezni azt. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy az e-sportolók jobban teljesítenek ezeken a teszteken, mint más sportolók – mondta. Szavai szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közelmúltbeli kommünikéje alapján – miszerint az e-sportolók felkészülése összevethető a klasszikus atléták felkészülésével – „hivatalból” sportnak tekinthető ez a műfaj. Bár – jegyezte meg – ez nem jelent automatikusan társadalmi elfogadottságot. Hozzátette: hírportálok tanúsága szerint Kína ezen a téren mindenki előtt jár, vannak kínai top esport csapatok, játékosok. Az akkreditált debreceni kurzus egyébként négy fázisból áll majd: játék, szervezés, elemzés és fejlesztés, és – legalábbis az amatőr és profi e-sportolók körében – közismert internetes játékok köré szerveződik.

Százmilliók sportja Az elektronikus sport résztvevői professzionális módon, versenyszerűen foglalkoznak egyes videójátékokkal. Ahogy a rendes sportban, itt is vannak „sportolók”, akik pár éve már rendes bejelentett munkahelynek tekintik ezt a tevékenységet, és fizetéssel járó bejegyzett munkahely hiányában „gamer" házakban laknak. Ez azt jelenti, hogy egy csapat játékosai összeköltöznek egy házba, ahol a támogatók és saját maguk megépítik a felkészüléshez szükséges helyet. Itt egy normális házról van szó, ami tartalmazza a kellő mennyiségű és teljesítményű számítógépet. 2017-ben az e-sport-közösség összesen mintegy 385 millió embert jelentett világszerte.

Lemarad, aki kimarad

Már lehet regisztrálni a V4 Future Sports Festivalra, a visegrádi négyek (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) közötti első, pénzdíjas e-sportbajnokságra és -konferenciára. A "V4 Future Sports Festival a magyar e-sportot Európa, sőt a világ térképére felhelyező rendezvény" - ezt mondta az MTI tudósítása szerint az esemény sajtótájékoztatóján Deutsch Tamás. A Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos szavai szerint Magyarországon rendszeresen egymillió ember játszik videojátékkal, az aktív e-sportolók száma pedig a 250 ezret is meghaladja. Hozzátette: az e-sport az egyik legnagyobb ütemben fejlődő tevékenység a világon, aki kimarad most ebből, az lemarad. A fesztivált két budapesti helyszínen, a BOK Csarnokban és a Körcsarnokban rendezik meg, a konferenciát pedig a Sofitel Budapest Chain Bridge szállodában. Mindkét eseményre ingyenes, de regisztrációhoz kötött a belépés. A fesztivál honlapja, a v4futuresports.eu elérhető, a nemzeti kvalifikációs versenyekre itt lehet jelentkezni. A visegrádi négyek közötti első e-sportbajnokságot és - konferenciát március 23-25-én rendezik meg. A "Jövő sportja - a sport jövője" szlogennel induló nemzetközi sportesemény összdíjazása egymillió euró - 313 millió forint - lesz.

A látszat ellenére sport

"Talán abban az egy értelemben nem sport, hogy nem a testmozgásról szól, viszont ezen kívül szinte minden úgy megy, mint egy profi sportcsapatnál. Nézzünk egy átlag e-sportolót vagy csapatot: van edzőjük, aki rendes edzéstervet dolgoz ki, meghatározza, hogy egy nap mennyit játszanak, étrendet javasol nekik, stb. Szóval mindent, amit egy rendes sportedző is csinálna. Vannak szponzoraik, akiknek a színeiben indulnak a versenyeken. Folyamatosan járnak mentális-, és csapatépítő tréningekre. Szóval elég sok a közös pont.

Lassan az e-sportot nézni is lesz annyira népszerű, mint bármilyen más sportot. Bár Magyarországon még nincs rá TV csatorna, a www.twitch.tv-n és más stream oldalakon iszonyat népszerűségnek örvendenek az élő videojáték-közvetítések, amik közül sokat e-sportolók vagy "kiöregedett" ex-e-sportolók kommentálnak. Ez is remek kiegészítő megélhetés a közvetítőknek, hisz egy adás során rengeteg adományra tesznek szert. Szinte minden live-streamen lehet pénzt küldeni a közvetítőnek, aki ha elég népszerű, szép pénzt beszedhet vele akár egyetlen este alatt. Láttam már olyat, hogy valaki egy összegben 20.000 dollárt kapott valakitől!

Ahogy a magyarok kiválóak a vízi sportokban, a jamaicaiak a futásban, kínaiak a ping-pongban, úgy az e-sportokban rendre a dél-koreaiak lesznek a nyerők. Olyan reflexeik és taktikáik vannak, amikkel teljesen állva szoktak hagyni európai csapatokat." (Harmadéves informatika szakos egyetemista, érdeklődésének középpontjában az internetes stratégiai játékok állnak.)

"Az győz, aki utoljára marad"

"Sport az, ami közben az ember teste valamilyen tevékenységet folytat. A sakkot is sportnak nevezik de az elmejáték, s ilyen a videójáték is. A test nem mozog, csak az ujjaidra vagy hagyatkozva és a saját “skill”-jeidre. A FIFA-ban is el kell sajátítani, mikor kell passzolni, mikor kell rúgni, hogyan kell egy szabadrúgást elvégezni. Amikor a barátaiddal játszol egy játékot, összemérhetitek a tudásotokat, s azt, hogy ki milyen szinten van. A legfelső szint, amikor már elmész versenyekre is, és a legjobbakkal méred össze a tudásodat, a végső nyertes pedig valamilyen jutalomban részesül. Most az egyik legfelkapottabb játék a PUGB, ami egy online multiplayer játék. Gyakorlatilag olyan, mint az Éhezők viadala, csak fegyverekkel, különböző járművekkel játsszák. Az győz aki utoljára marad." (Közgazdasági egyetem első éves hallgatója, FIFA-videójátékos)

Időpocsékolás? A videojátékok fejlesztik a kognitív és vizuális képességeket, de a hosszas játék magatartásbeli gondokat okozhat. - derült ki két külföldi tanulmányból, amelyet 2015-ben a Librarius.hu szemlézett. A játék nemcsak a vizuális képességeket javítja, de ezek elsajátítását is – állapították meg az amerikai Brown egyetem kutatói. Megjegyezték: sokan időpocsékolásnak tekintik a videojátékokat, holott a kutatások kezdik feltárni a jótékony hatásukat. Ugyanakkor a nagy-britanniai Oxfordi Egyetem kutatása szerint azok a gyerekek, akik naponta három óránál többet játszanak videojátékokat, hajlamosabbak a hiperaktivitásra, a verekedésre vagy az iskolai tanulmányok elhanyagolására.

Doros Judit