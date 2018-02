4,5 milliárd a pusztába futó autópályáért: az EB is sokallja

Magyarázatot kér az Európai Bizottság az M4-es autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki, országhatár közötti szakaszának dokumentációjával kapcsolatban.

A magyar útépítéseket már Brüsszelben is drágállják: némelyik beruházást vissza is dobta az Európai Bizottság. A 24.hu értesülései szerint, ha nem sikerül alapos számításokkal alátámasztani, akkor nem fogja finanszírozni az unió sem az M4-es autópálya Berettyóújfalu–országhatár közötti szakaszát, sem az M35-ös sztráda 4-es főúttól Berettyóújfaluig és a 481-es útig történő megvalósítását. Holott csak az említett két építkezésre összesen 160 milliárd forint támogatási igényt adott be a magyar kormány a múlt év végén.

A magyar terv azzal számol, hogy az M4-es sztráda folytatódik a romániai oldalon az észak-erdélyi autópályával, a román nemzeti közlekedési stratégia alapján ugyanakkor 2023 előtt nem fejeződik be az A3 sztráda építése. Márpedig a romániai csatlakozó szakasz nélkül a magyar autópálya a mezőn fog végződni.

A legnagyobb kérdés a pályaszakasszal az, mi kerül rajta bruttó 4,5 milliárd forintba, miközben sík vidéken vezet a nyomvonal. A magyar fél szerint azért ilyen nagyok a költségek, mert sok hidat, és az árvíz ellen ellen töltést kell építeni.

A szakaszt egyébként a Duna Aszfalt Kft., a Hódút Kft., illetve az A-Híd Zrt. építheti.