Kórházba került a legendás labdarúgó

Kórházba szállították Mészöly Kálmánt, a Vasas és a magyar válogatott legendás labdarúgója és edzője vasárnap lett rosszul - írta meg a Blikk.

"Sajnos valóban nincs jól az édesapám, s jelenleg kórházban van egy vírusos megbetegedés miatt – mondta ifjabb Mészöly Kálmán, aki hozzátette: "bízunk benne, hogy hamarosan jobban lesz és felépül, egyelőre bővebb információval nem tudok szolgálni az állapotával kapcsolatban. Reméljük a legjobbakat."

A Nemzeti Sport úgy tudja, agyvérzés gyanújával, kétoldali tüdőgyulladással és súlyos szívgondokkal intenzív osztályon ápolják a Szőke Sziklát, akinek aggasztó az állapota.

A játékosként világválogatottságig jutó, a nemzeti csapatban 61 meccsén hat gólt szerző védő, aki két vébén, az 1962-es chilein és az 1966-os angliain is szerepelt, és szövetségi kapitányként is kijuttatta a gárdát az 1982-es spanyolországi tornára, az elmúlt időszakban többször is betegeskedett.