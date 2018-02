Fosztogatják a csomagokat Ferihegyen - Kiakadt a nagykövetség

A budapesti dél-koreai nagykövetség január 19-i Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztet, értékeiket vigyék magukkal a repülőgépre, mert az utóbbi időben több koreai utasnak is eltűntek az értékei a budapesti repülőtéren - írta meg a 444.hu.

A portál több olyan esetet - köztük egy koreaiét - is ismertet, amelyben utasok bőröndjét január 19-ről 20-ra virradó éjszaka fosztották ki. A Budapest Airport közösségi oldalára a múlt héten több, lopással kapcsolatos bejelentés érkezett, amelyekben közös, hogy az utasok a feladott poggyászaikat levert lakatokkal, feldúlt állapotban kapták vissza. Egy magyar férfi, akinek csomagjából gyűrűk tűntek el, az indulási repülőtér, a légitársaság után a Budapest Airportot is megkereste, ám ők annak ellenére nem, illetve elutasítóan reagáltak, hogy egy éjszaka három utas is hasonló bejelentést tett.

A cég a portál megkeresésére azt írta: "a Budapest Airport munkatársai az érkező utasok poggyászaival semmilyen formában nem találkoznak. Az utasok ki-be szállítását és a poggyászok ki-be rakodását a légitársaság alvállalkozói, a földi kiszolgáló cégek végzik. (...) Hivatalos panaszt elektronikus úton egyelőre csak e-mailben, illetve egy weboldalunkon elérhető online űrlapon tudunk fogadni, Facebookon sajnos még nem."