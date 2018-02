Ez is oka lehet, ha éjjel sokszor felriad a baba

A jellegzetes tünetek mellett a gyakori éjszakai felriadások is utalhatnak ételallergiára. Érdemes erre a lehetőségre is gondolni, mielőtt az éjszakázástól a szülők teljesen kimerülnek – hívta fel a figyelmet dr. Polgár Marianne gyermekgyógyász, gasztroenterológus, a Prima Medica Szakmai Napon elhangzott előadásában.

Ételallergia már csecsemőkorban is jelentkezhet, anyatejes és tápszeres babáknál egyaránt. Előbbi esetben az anyatejjel átjutó allergén fehérjék váltják ki a tüneteket, utóbbi esetben a tehéntej alapú tápszerek okozzák a panaszokat. Az ételallergia leggyakoribb jelei a bőrtünetek – kiütések, ekcéma, bőrpír – puffadás, hasmenés, véres széklet és hasfájás, ami miatt a kicsi sírósabb, nyugtalanabb lehet napközben. "Kevésbé ismert, hogy az ételallergia a kicsi alvását is megzavarhatja, ám több ilyen esettel is találkoztam" – mondja a Budai Allergiaközpont főorvosa. Természetesen a csecsemők több okból is gyakran felsírhatnak éjszaka: ehhez elég egy nagyobb zaj, ha túl meleg vagy hideg a szoba, ha a ruhája esetleg begyűrődött és valahol nyomja, de még az időjárás változásai is hatással lehetnek rá. Ha azonban az ébredések többször ismétlődnek és hosszabb időn – heteken keresztül – is előfordulnak, akkor érdemes ételallergiára is gyanakodni.

Hogyan kezelhető?

Tápszeres csecsemőnél a tápszer cseréje megoldhatja a problémát, anyatejes csecsemő esetén azonban az édesanyának kell diétáznia. Egy-két hét után már érezhető változás, ha valóban ételallergia okozta a kicsi tüneteit. Bizonyos idő elteltével meg kell próbálni visszatérni a normál étrendre. Tápszeres babák esetében pedig életkortól és tünetektől függően kell megkísérelni a tejtartalmú normál étrend óvatos bevezetését. Amennyiben továbbra is jelentkeznek az allergiás tünetek, a diétát folytatni kell. Lehet, hogy a gyermek kinövi a tejallergiát, ezért 6 hónap után újra meg lehet próbálni a tejtermékek fogyasztását. Dr. Polgár Marianne előadásában arra is kitért, hogy az ételallergiás gyermeknek diétáznia kell, fontos, hogy betartsa az előírt szabályokat és figyelni kell a rejtett allergének kerülésére is. Tejallergiás gyermeknek nem javasolt a szójaalapú tápszer, és szójatej sem, mert gyakran másodlagos allergiát okozhat, illetve hogy más állat – juh, kecske - tejével se helyettesítsük a tehéntejet. A Budai Allergiaközpont orvosa megjegyezte, súlyos esetben már az is tünetet - rövid időn belüli csalánkiütést például - okozhat, ha azután ad puszit a tejallergiás gyermekének, hogy sajtot evett.