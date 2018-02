Gyökeres változás jöhet - Elkészült az oktatási minimum

Megosztottságot okoz a PSZ lépése

Lezárta az utóbbi napok félreértésekkel és kommunikációs zavarokkal terhelt időszakát a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) - olvasható a szervezet szűkszavú közleményében, amit a hétfői országos vezetőségi értekezletük után adtak ki. Annyit írtak még, hogy a PSZ "a továbbiakban is egységesen kiáll a magyar nevelés és oktatás ügyéért, különös tekintettel a gyermekek és az alkalmazottak érdekeire".

A hétfői ülés középpontjában a szakszervezet országos vezetésének decemberi határozata állt, mely szerint a PSZ csatlakozna a kormány által létrehozott Köznevelés-stratégiai Kerekasztalhoz. A közlemény nem említi, ez a szándék továbbra is fennáll-e.

- A PSZ lépése megosztottságot okoz, nemcsak belső körökben, hanem a társ-szakszervezetek körében is - mondta lapunknak Tóth József, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKSZSZ) elnöke. A PSZ és az MKSSZ korábban öt másik szakszervezettel együtt megállapodást írt alá arról, nem csatlakoznak a kormány kerekasztalához. Tóth sérelmezte, hogy a PSZ most felrúgja ezt a megállapodást. Hasonlóan vélekedett Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke is. Mint írta, a PDSZ biztos, hogy a továbbiakban sem vesz részt a "kormányzati látványpékség" munkájában.