DK: a kormány szavazatokat akar vásárolni az egyházaknak adott támogatással

Tavaly 119 milliárd forintnyi támogatást ítélt a kormány az egyházaknak. Niedermüller Péter szerint „szavazatokat akar vásárolni” a Fidesz - tudósít az MTI.

Az ország minden polgára 12 ezer forinttal volt kénytelen támogatni a "kiváltságos egyházakat és felekezeteket", fogalmazott hétfői sajtótájékoztatóján Niedermüller Péter, a DK alelnöke.

Az EP-képviselő feltűnőnek nevezte, hogy a támogatás 72 százalékát reformátusok kapták. Mint mondta, el lehet gondolkozni, hogy azért, mert a miniszterelnök maga is reformátusnak vallja magát, de talán sokkal inkább azért, mert a Fidesz elsősorban a Jobbik szavazóiból szeretné bővíteni saját bázisát. Hozzátette, hogy a református egyház híveinek körében "igencsak visszhangra talált a Jobbik eredeti szellemisége". Arra a kérdésre, hogy ez utóbbi állítására van-e bizonyítéka, ifj. Hegedűs Loránt lelkipásztort és a Jobbik képviselőjeként dolgozó feleségét említette példaként. Azt is elmondta, hogy a Jobbik korábban sok támogatást kapott "helyi református szervezetektől", és volt, hogy a református egyház akár nyilatkozatban is kiállt a párt "szélsőjobboldali szellemisége" mellett.

Niedermüller Péter arra is külön kitért, hogy a támogatásból az Egységes Magyar Izraelita Hitközség is kapott 450 millió forintot. Így talán "kicsit jobban értjük azt", hogy a hitközség vezető rabbija, Köves Slomó "miért ajánlgatta szórólapon a választók figyelmébe" a kereszténydemokrata Hollik Istvánt - mondta az alelnök.