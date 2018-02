Olvasni jó, bárhol a világon - Mozgó könyvtár Nigériában

Az AFP felvételén (fotó: Stefan Heunis) egy fiatal lány látható, amint elmélyülten olvas egy könyvet az I-Read mobil könyvtárban 2018. január 30-án. Az I-Read kezdeményezés Nigéria első mobil könyvtári szolgáltatása. A mobil könyvtár projektet 2013-ban indította el egy vállalkozó, akinek ma már 13 alkalmazottja van, négy autóval járják az országot. Iskolákat is meglátogatnak, ennek során önkéntesek olvasóműhelyeket tartanak, gyakran iskolán kívül a nyomornegyedekben.





A Boko Haram nevű iszlamista terrorszervezet által is meggyötört, Afrika legnépesebb országában nagy a szegénység, a várható élettartam ennek is következtében a férfiaknál 52 év, a nőknél 54 év. A csecsemőhalandóság is nagyon magas. Ami az oktatási rendszert illeti, a szomszédos országokéhoz képest viszonylag fejlett, és Nigériának Nobel-díjas írója is van: Wole Soyinka 1986-ban első afrikai íróként kapta meg az elismerést.