A kevés is jobb, mint a semmi

A krónikus betegségek megelőzésében már az első alkalommal végzett mozgásnak is lehet szerepe – az egyszeri edzés nagyobb szerepű, mint eddig gondoltuk - mondta Dr. Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke egy átfogó európai kutatás eredményeiről és a rendszeres fizikai aktivitás további hatásairól.

A szakmai ajánlás szerint heti 150 perc közepes intenzitású kardiomozgásnak és kétszer 20-30 perc izomfejlesztő mozgásnak van optimális egészségvédő hatása. Ez azonban sokak - idősebbek, korábban nem mozgó, túlsúlyos emberek - számára riasztó lehet, nekik jó hír, hogy egy friss nemzetközi tanulmány szerint már kevesebb fizikai aktivitás is segíthet megelőzni a krónikus betegségeket.

Illusztráció: Shutterstock

A Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) nevű szervezet 16 európai országból gyűjtötte össze 55.000, 50 éves és annál idősebb személy adatait 2004 és 2013 között. Arról kérdezték a résztvevőket, milyen gyakran és pontosan milyen típusú fizikai aktivitást végeztek, valamint tesztet töltettek ki velük a krónikus betegségeikről. A begyűjtött adatokat francia kutatók elemezték, és arra a megállapításra jutottak, hogy már heti egy alkalommal végzett mozgás csökkentheti a cukorbetegség, a szívbetegség és az agyi érbetegségek kockázatát. Ez azt jelenti, hogy kezdetben az is elég, ha a mozgással barátkozók hetente egy alkalmat találnak a megfelelő formájú aktivitásra.A Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke szerint azonban a cél mindenképpen az eredeti, heti 150 perc kardio-, plusz a 40-60 perc izomfejlesztő mozgás kell, hogy legyen.

Több mozgással jobbak az eredmények

Az American Journal of Hypertension című lapban megjelent tanulmány szerint a heti 60-90 perces mozgás hatékonyabban csökkentette a szisztolés vérnyomás értéket (vagyis az első értéket), mint a heti 30-60 percnyi edzés. Az American Cancer Society heti 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc közepes-magas intenzitású fizikai aktivitást ajánl a daganatos - különösen a mell-, a vastagbél- és a méhnyálkahártya - betegségek megelőzéséhez. Egy 2015-ös tanulmányból, amelyet a Journal of American Medical Association publikált, az derül ki, hogy azoknak, akik heti 150 perc közepes intenzitású mozgást végeztek, 31 százalékkal csökkent az esélyük az idő előtti elhalálozásra, mint azoknak, akik nem mozogtak. A legnagyobb előnyük azoknak lett, akik háromszor annyi időt töltöttek aktívan, mint az ajánlás, vagyis 450 percet mozogtak hetente. Náluk a korai elhalálozás esélye 39 százalékkal csökkent. Egy biztos: az egészség elképzelhetetlen mozgás nélkül - hangsúlyozta az ÉMOT elnöke.